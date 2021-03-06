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Разговор Байдена и Зеленского: эксперт объяснил, как к отсутствию диалога с США причастен Порошенко

Желание сотрудничества с Штатами может принести смену премьера

сегодня, 22:25
Автор:

Вечканова Елена

Поведение Белого дома об отсутствии диалога Джозефа Байдена и Владимира Зеленского можно назвать демонстративным игнором. Причиной такого отношения может быть отсутствие, по мнению американцев, серьезной фигуры в отечественной политике, которая может вести разговор на равных. Такое видение ситуации в собственной колонке на портале "Комментарии" высказал доцент Института журналистики Киевского университета им. Б. Гринченко, координатор Центра противодействия информационной агрессии "АМ&РМ" Александр Курбан.

Разговор Байдена и Зеленского: эксперт объяснил, как к отсутствию диалога с США причастен Порошенко

Молчание Байдена может означать многое. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

По мнению эксперта, действия американских властей — не что иное, как "вежливая просьба пригласить к разговору кого-то более авторитетного и опытного". Именно поэтому Курбан считает, что это может привести к изменению премьер-министра в Украину.

"Почему именно премьера? Потому президента или спикера ВР, так быстро и без перевыборов поменять будет очень накладно и опасно на фоне нарастающего пророссийского политического реванша со стороны ОПЗЖ", — объясняет эксперт.

Оценивая общий политический опыт Байдена, Курбан говорит, что в Америке предпочли бы видеть на посту главы правительства экс-главу государства Петра Порошенко. Такие кадровые перестановки вполне вероятны даже при президентстве Зеленского, ведь политика является полем "гибридных соглашений", которые обычный человек вряд ли может себе представить.

При этом, утверждает Александр Курбан, в кругах высшей украинской власти сейчас поспешно ищут выхода из не самого лучшего ситуации. Офис президента, по мнению эксперта, пытается доказать Байдену, что диалог с нынешним управлением государства вполне возможен. Это объяснило бы резкие изменения в риторике, в частности относительно Российской Федерации. Также, на крайний случай, пытаются найти максимально компромиссную кандидатуру на должность премьера  в случае неотвратимости изменений. Одним из вариантов Александр Курбан называет Арсения Яценюка, напоминая, что некоторые инсайдерские источники подобную информацию уже распространяли.

"Впрочем, Байден, непоколебимо стоит на своем. Премьером должен быть Порошенко или человек из его ближайшего окружения. И это в конце концов произойдет, как бы против этого не выступала Банковая. Иначе для них начнется мучительный и быстрый трансфер в Ростов", — резюмирует Курбан.

По его словам, Украина может встретить лето с новым премьер-министром. Если должность действительно займет "проамериканское" лицо, то, очевидно, в государстве продолжится конституционная реформа, приторможенная Зе-командой. Это может стать очередным шагом в направлении создания парламентской формы правления в Украине.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как в Офисе президента работают над приближением разговора Зеленского и Байдена. Также на портале найдется информация о том, когда Джозеф Байден может осуществить визит в Украину.

Кроме того, советуем почитать мнения экспертов о том, как изменятся деловые отношения США и России при президентстве Байдена.


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