Полноценная война с Россией или пустое бряцанье оружием: что ждет Донбасс

Российские и пророссийские медиа боевиков ОРДЛО взахлеб заявляли о "подготовке Украиной наступления на Донбасс" на 15 марта. Из самого "свежего" — выступление Владимира Жириновского, который предвещал начало полномасштабной войны РФ с Украиной. Разумеется, якобы после "провокаций" со стороны ВСУ. Но ничего подобного не было и нет. "Комментарии" решили разузнать у экспертов, кто или что может спровоцировать если не наступление той или иной стороны, то – серьезное обострение. Может ли это всё быть лишь бряцаньем оружием?



РФ пугает Украину полноценной войной. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Оккупанты создают легенду для собственного прикрытия

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает инсинуациями заявления, звучащие со стороны оккупантов о якобы готовности Украины наступать. И акцентирует, что наша страна с 2015 года декларирует намерения возвращать Донбасс исключительно политически-дипломатическим методом, а не военным.

"Провокационные заявления — это определенное легендирование, оправдание активных действий со стороны российско-террористических войск. Типа — мы действуем на опережение… И потому ведем обстрелы. Россия активно создает информационное поле, беспочвенно обвиняя Украину, чтобы прикрыть собственные нарушения. На самом деле, наша группировка стоит на подконтрольной части Донбасса, чтобы не дать российско-террористическим войскам захватить больше территории. Мы не собираемся прорывать вражескую оборону, потому что понимаем все риски. Можем гипотетически нанести ущерб т.н. 1 и 2 Армейским корпусам, но за это время подтянутся основные силы ВС РФ — и пойдут в контрнаступление", — подчеркивает аналитик.

По его мнению, мы вряд ли увидим большую эскалацию, как это было в 2014-2015 гг., когда российские группировки проводили широкомасштабные боевые действия на Донбассе, окружая защитников Украины, прорывая нашу оборону.

"Думаю, следует ожидать традиционной российской тактики. После очередного перемирия огневая активность снижается, хоть не прекращается совсем. В этот раз, с прошлого лета, пауза продлилась особенно долго. Но спустя около пяти месяцев боевые действия активизировались, увеличилось количество жертв. Происходит традиционное давление на Украину с целью склонить Киев выполнять политические договоренности без гарантий безопасностной составляющей, — поясняет Николай Белесков. — Обсуждается гипотеза, что новой большой эскалацией Кремль может попытаться проверить администрацию нового президента США Джо Байдена. Как будет реагировать? Сделать такую себе разведку боем. Но вероятность такого сценария, как мне кажется, менее 50%. Кремлю достаточно конфликта в нынешнем состоянии, с некоторым усилением, чтобы давить на Киев", — поясняет эксперт украинского Национального института стратегических исследований.

По российскому сценарию Украина действовать не будет

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин обращает внимание, что Украина фактически со всех направлений окружена РФ и ее союзниками.

"На севере — Беларусь, около тысячи километров, где лицо, выполняющее обязанности президента (иначе Лукашенко назвать тяжело), дало добро на использование российской авиацией своих аэродромов. С юга — временно оккупированный Крым, где группировка российских войск — порядка 33 тысяч личного состава. Плюс новейшее вооружение и техника. На самом Донбассе находится порядка 35-40 тысяч российских оккупационных войск. Группировка включает в себя приблизительно 350 танков и до полутысячи различных артиллерийских систем. В общем, вокруг нас собраны довольно внушительные силы противника. И если будет какая-то активизации, она пойдет не только на Донбассе, а пойдет в комплексе с нескольких направлений", — отмечает Влад Волошин.

Он также подчеркивает, что есть и Приднестровье, где также находится российские военные. Не говоря уж о самой РФ, сосредоточившей на украинско-российской границе около 100-120 тысяч личного состава.

"На фоне такого накопления сил и средств вокруг Украины, проводится информационная кампания на тему того, что Украина якобы обостряет ситуацию на Донбассе, будет пытаться вернуть свои территории различными тактическими ударами. И разные "эксперты" (читай — пропагандисты) на росТВ рассказывают о контрударах, которые готова нанести в таком случае армии РФ. Насколько всё реально, можно судить, исходя из того, что нужно России. А ей нужна постоянная нестабильность на оккупированном Донбассе. Чтобы он — он не ее, не украинский. Ничей… Но фактически находящийся под полным влиянием и управлением со стороны РФ. Чтобы он использовался как рычаг давления на Украину и коллективный Запад — во имя тех или иных геополитических интересов Кремля", — поясняет военный эксперт.

По его мнению, видя, что Украина и мировое сообщество (союзники нашей страны) пытаются давить на РФ дипломатическими, экономическими путями, чтобы мирное урегулирование стало реальным, страна-оккупант нагнетает обстановку и поднимает ставки.

"Потому что в РФ дипломатия — это диктование своих условий под бряцанье оружия, — говорит Влад Волошин. — Поэтому, думаю, что, нагнетая обстановку в информационном поле, собирая войска у границ и админграниц, у линии разграничения, Россия в очередной раз давит, принуждая к выполнению политической части "Минска" — на своих условиях. Украина же готова к развитию ситуации по любому сценарию. Но точно — не по российскому".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, ожидают ли в правительстве начала полномасштабной войны России с Украиной.

Также на портале можно узнать о том, как глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук видит силовой вариант освобождения оккупированных территорий Донбасса.

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