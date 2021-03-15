В России заявили, что большая война на Донбассе может начаться сегодня

В России заговорили о том, что полномасштабная война с Украиной на Донбассе может начаться уже сегодня, 15 марта. Такое заявление сделал скандальный политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, сообщают российские пропагандистские СМИ.

Фото: Google

Жириновский сказал, что полномасштабная война на Донбассе может начаться уже 15 марта. Он аргументировал этом тем, что март якобы является самым опасным месяцем в российской истории. Политик сказал, что в эти периоды случались убийства царей, императоров, а также референдум о том, чтобы сохранить СССР, который проводили 17 марта.

По словам Жириновского, Украина не пойдет на наступление на Донбассе, однако заявил, что наша страна якобы может устроить провокацию для того, чтобы повлиять на результаты выборов в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2021 года.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства прямого военного вторжения в Украину.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда после незаконного "референдума", которые не был признан Украиной и международным сообществом, президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что СНБО принял стратегию по возвращению Крыма.

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