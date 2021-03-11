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Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук рассказал о силовом варианте освобождения Донбасса от России
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Кравчук рассказал о силовом варианте освобождения Донбасса от России

Силовой вариант будет лучшим для Украины

сегодня, 10:00
Автор:

Гриниченко Дима

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук сделал важное заявление насчет войны на Донбассе и рассказал, что лучшим вариантом освобождения оккупированных территорий был бы силовой. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук рассказал о силовом варианте освобождения Донбасса от России

Фото: Google

По его словам, силовой вариант освобождения оккупированных территорий от России был бы самым лучшим, однако Украина не может пойти по такому пути, так как имеет дело с ядерной державой. Поэтому наша страна будет и дальше решать вопрос дипломатическим путем.

Кравчук заявил, что силовой сценарий может привести к непредсказуемым последствиям, именно из-за этого Украина и дальше будет решать вопрос войны на Донбассе через дипломатию.

Глава украинской делегации отметил, что необходимо вводить болезненные санкции против России, которые будут бить по режиму Владимира Путина. Он подчеркнул, что санкции нужно вводить не против конкретных лиц, а против всего российского государства. 

Кравчук выразил уверенность, что давление мирового сообщества поможет заставить Россию действовать в соответствии с нормами международного права.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства прямого вторжения на территорию Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в ТКГ объяснили громкое заявление Зеленского о Путине.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/8205-vykinut-rossiyu-siloy-kravchuk-ocenil-variant-resheniya-problem-s-donbassom
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