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В правительстве рассказали, ожидается ли полномасштабное наступление России на Донбасс

Главной ошибкой россиян, по мнению Резникова, является то, что они до сих пор не понимают украинцев

сегодня, 21:27
Автор:

Вечканова Елена

Российская армия вряд ли организует полноценное наступление на украинский Донбасс. Такого мнения придерживается вице-премьер Украины Алексей Резников, о чем он рассказал в интервью изданию "Обозреватель".

В правительстве рассказали, ожидается ли полномасштабное наступление России на Донбасс

Россия не рискнет начать полномасштабную войну на Донбассе. Фото из открытых источников

По словам Резникова, для этого есть две серьезные причины. Первая — отсутствие полноценной экономической подоплеки для этого в России. Вторая — улучшенное за последние годы состояние украинской армии, которая дает отпор российским оккупантам с 2014 года.

Вице-премьер отметил, что с начала войны на Донбассе побывало около 500 тысяч украинских солдат. В случае полномасштабной войны к этому количество прибавится еще 300 тысяч военных — из состава ВСУ и Нацгвардии. Помимо этого, Резников уверен, что на защиту Родины может подняться еще больше украинского населения — из-за высокого уровня патриотизма.

"Сколько вся армия России? Полтора миллиона. Но у них больше 100 млн населения, плюс своя большая территория. Они не могут привезти их всех на границу с Украиной, чтобы открыто начать войну и вторгнуться на нашу территорию под своими флагами", — подчеркивает член правительства.

Алексей Резников считает, что даже в случае возможной атаки России и теоретических первых успехов военные действия не смогут быть продолжительными на территории Украины. РФ попросту не хватит военного контингента и потенциала, дабы поддерживать свою армию не только на украинских землях, но в и других конфликтах.

Также Резников добавляет, что российское правительство постоянно утверждает, что военные действия на Донбассе — внутренний конфликт Украины, и они якобы в него не вмешиваются. Так что открытое вторжение в чужую страну лишь подчеркнет факт правдивости российско-украинской войны.

"И тогда как бы ни хотела интеллигентная и толерантная Европа обращаться с россиянами, ей придется не просто ужесточать санкции, а принимать серьезные решения", — резюмировал вице-премьер.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что глава ТКГ Леонид Кравчук описал силовой вариант освобождения Донбасса.

Также на портале можно узнать, существует ли план мирного урегулирования войны на востоке страны и чего от него ожидать.


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Источник: https://news.obozrevatel.com/politics/reznikov-rossiyane-tak-i-ne-nauchilis-ponimat-ukrainu-eto-ih-glavnaya-oshibka.htm
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