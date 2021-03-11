В правительстве рассказали, ожидается ли полномасштабное наступление России на Донбасс

Российская армия вряд ли организует полноценное наступление на украинский Донбасс. Такого мнения придерживается вице-премьер Украины Алексей Резников, о чем он рассказал в интервью изданию "Обозреватель".

Россия не рискнет начать полномасштабную войну на Донбассе. Фото из открытых источников

По словам Резникова, для этого есть две серьезные причины. Первая — отсутствие полноценной экономической подоплеки для этого в России. Вторая — улучшенное за последние годы состояние украинской армии, которая дает отпор российским оккупантам с 2014 года.

Вице-премьер отметил, что с начала войны на Донбассе побывало около 500 тысяч украинских солдат. В случае полномасштабной войны к этому количество прибавится еще 300 тысяч военных — из состава ВСУ и Нацгвардии. Помимо этого, Резников уверен, что на защиту Родины может подняться еще больше украинского населения — из-за высокого уровня патриотизма.

"Сколько вся армия России? Полтора миллиона. Но у них больше 100 млн населения, плюс своя большая территория. Они не могут привезти их всех на границу с Украиной, чтобы открыто начать войну и вторгнуться на нашу территорию под своими флагами", — подчеркивает член правительства.

Алексей Резников считает, что даже в случае возможной атаки России и теоретических первых успехов военные действия не смогут быть продолжительными на территории Украины. РФ попросту не хватит военного контингента и потенциала, дабы поддерживать свою армию не только на украинских землях, но в и других конфликтах.

Также Резников добавляет, что российское правительство постоянно утверждает, что военные действия на Донбассе — внутренний конфликт Украины, и они якобы в него не вмешиваются. Так что открытое вторжение в чужую страну лишь подчеркнет факт правдивости российско-украинской войны.

"И тогда как бы ни хотела интеллигентная и толерантная Европа обращаться с россиянами, ей придется не просто ужесточать санкции, а принимать серьезные решения", — резюмировал вице-премьер.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что глава ТКГ Леонид Кравчук описал силовой вариант освобождения Донбасса.

Также на портале можно узнать, существует ли план мирного урегулирования войны на востоке страны и чего от него ожидать.



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