В правительстве рассказали, ожидается ли полномасштабное наступление России на Донбасс

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Вечканова Елена
Российская армия
вряд ли организует полноценное наступление на украинский Донбасс. Такого мнения
придерживается вице-премьер Украины Алексей Резников, о чем он рассказал в
интервью изданию "Обозреватель".
Россия не рискнет начать полномасштабную войну на Донбассе. Фото из открытых источников
По словам
Резникова, для этого есть две серьезные причины. Первая — отсутствие
полноценной экономической подоплеки для этого в России. Вторая — улучшенное за
последние годы состояние украинской армии, которая дает отпор российским
оккупантам с 2014 года.
Вице-премьер
отметил, что с начала войны на Донбассе побывало около 500 тысяч украинских
солдат. В случае полномасштабной войны к этому количество прибавится еще 300 тысяч
военных — из состава ВСУ и Нацгвардии. Помимо этого, Резников уверен, что на защиту
Родины может подняться еще больше украинского населения — из-за высокого уровня
патриотизма.
Алексей Резников
считает, что даже в случае возможной атаки России и теоретических первых
успехов военные действия не смогут быть продолжительными на территории Украины.
РФ попросту не хватит военного контингента и потенциала, дабы поддерживать свою
армию не только на украинских землях, но в и других конфликтах.
Также Резников
добавляет, что российское правительство постоянно утверждает, что военные
действия на Донбассе — внутренний конфликт Украины, и они якобы в него не
вмешиваются. Так что открытое вторжение в чужую страну лишь подчеркнет факт
правдивости российско-украинской войны.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что глава ТКГ Леонид Кравчук описал силовой вариант освобождения Донбасса.
Также на портале можно узнать, существует ли план мирного урегулирования войны на востоке страны и чего от него ожидать.
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