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Главная Новости Политика внешняя политика Кулеба и Ермак поедут в США готовить визит Зеленского
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Кулеба и Ермак поедут в США готовить визит Зеленского

На повестке дня - обсуждение вооруженного конфликта на Донбассе.

21 июля 2021, 22:41
Автор:

Харченко Дарина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак в ближайшее время поедут в Соединенные Штаты Америки. Их цель — подготовить визит президента Владимира Зеленского в Белый дом. Об этом сообщили в Офисе президента.

Кулеба и Ермак поедут в США готовить визит Зеленского

Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж Comments.ua

Кулеба и Ермак прибудут в Вашингтон, чтобы обсудить содержательное наполнение встречи Зеленского и президента США Джо Байдена.

В Офисе президента при этом отметили, что предложение Белого дома провести встречу двух президентов 30 августа является важным шагом по реализации договоренностей, достигнутых во время их июньского телефонного разговора.

"Ожидаем конкретные договоренности по углублению отношений стратегического партнерства между нашими государствами во всех приоритетных направлениях взаимодействия и согласования амбициозного пакета совместных проектов и инициатив в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации", — говорится в сообщении.

На повестке дня — обсуждение вооруженного конфликта на Донбассе, деоккупация Крымского полуострова, а также проблемы с газопроводом "Северный поток-2".

Накануне "Комментарии" писали, что в Белом доме сообщили, что долгожданная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится 30 августа . Сначала ожидали, что визит украинского президента в США состоится в конце июля. Отмечалось, что встреча двух президентов подтвердит "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами" суверенитета и территориальной целостности Украины в период оккупации Россией Донбасса и Крыма.

Ранее политический эксперт "Комментариев" Алексей Голобуцкий писал , что для летней встречи Зеленский не успевает реализовать хоть что-то из требований США. Не слышно даже о самом простом: передаче Америке документов на Коломойского для дополнения материалов следствия. Уже всем ясно, что без конкретных результатов по всем отмеченным Байденом направлениям встреча не состоится из-за отсутствия тем для разговора.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-ta-ssha-pogodili-datu-vizitu-prezidenta-volodimira-69669
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