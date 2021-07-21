Стала известна дата визита Зеленского в Вашингтон

В Белом доме сообщили, что долгожданная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится 30 августа. Сначала ожидали, что визит украинского президента в США состоится в конце июля.



Стала відома дата візиту Зеленського у Вашингтон. Фото: колаж Comments.ua

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Президент Байден с нетерпением ожидает возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча двух президентов подтвердит "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами" суверенитета и территориальной целостности Украины в период оккупации Россией Донбасса и Крыма.

"Этот визит подтвердит наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности, а также нашу поддержку усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях", — говорится в сообщении.

Ранее политический эксперт "Комментариев" Алексей Голобуцкий писал, что для летней встречи Зеленский не успевает реализовать хоть что-то из требований США. Не слышно даже о самом простом — передаче Америке документов на Коломойского для дополнения материалов следствия. Уже ясно, что без конкретных результатов по всем отмеченным Байденом направлениям встреча не состоится из-за отсутствия тем для разговора.

Также сообщалось, что 7-8 июля в Литве состоялась четвертая Конференция по вопросам реформ в Украине, где государственный секретарь США Энтони Блинкен выставил пять предпосылок, выполнение которых позволит достичь прогресса в отношениях Украины с США: 1) реформа ВСП и ВККС; 2) прозрачный и честный конкурс по выбору руководителей НАБУ и САП; 3) принятие закона о прозрачном корпоративном управлении; 4) реформа СБУ; 5) привлечение к ответственности коррумпированных чиновников. При этом между слов читалось, что от того, какие украинская сторона продемонстрирует результаты, зависят даты ранее анонсированого визита Зеленского в США.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!