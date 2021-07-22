Визит Зеленского в США: какие ожидания от встречи

В Белом доме сообщили, что долгожданная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится 30 августа. Почему визит, который изначально некоторыми изданиями и политиками анонсировали на конец июля, перенесли почти на месяц? Какие ожидания от первой очной встречи Зеленского и Байдена?

Зеленский и Байден. Фото: колаж Comments.ua

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса подчеркивает, что встречу никто не переносил.



"Она планировалась на лето. Никаких точных дат или месяцев нам никто не обещал, и в США об этом всегда говорили", – поясняет эксперт.

По его мнению, дату определяли так, чтобы завершить договоренности между США и Германией по "Северному потоку-2".

Илия Куса уверен, что эта поездка будет для Зеленского и Украины одной из самых важных.

"У президента появится шанс решить все принципиальные вопросы с США и сформулировать для них функционал Украины на мировой арене на следующие 4 года минимум", – считает Илия Куса.

Политолог Кирилл Сазонов считает объявление даты визита позитивным событием для Украины.



"Слишком много было спекуляций на теме переноса или отмена визита Владимира Зеленского в Вашингтон, которые активно разгоняли российские медиа и отдельные украинские оппозиционеры. Дата утверждена, визит состоится, тем для переговоров достаточно много. В телефонном разговоре Зеленского и Байдена четко прозвучало время визита — американский президент пригласил украинского коллегу посетить Белый дом летом. Летом. Про середину или конец июля уже пошли фантазии в формате предположений. В это время скромные служащие формировали графики и согласовывали встречу. Летом. Получилось конец августа", — отмечает политолог.

По словам Кирилла Сазонова, в этом есть даже позитивный момент.

"У Украины будет больше времени на подготовку предложений (нам давно пора отказываться от формата "встретиться побыстрее и что-то попросить, сделать фото и забыть"). Плюс — уже пройдет первая встреча в инициированной Зеленским группе "Крымская платформа". И с ее итогами можно будет на встрече с Байденом уверенно возвращать вопрос оккупации Крыма в политическую повестку дня, — поясняет эксперт. – Потому что Москва приложила максимум усилий, чтобы дискуссии про ОРДЛО вытеснили Крым из информпространства. Зеленский этот вопрос снова сделает актуальным. Ожидания от встречи очень большие, разговор точно не будет простым, так что вопрос конкретной даты тут не самый главный точно".

Напомним, Зеленский поздравил американский народ и его президента с Днем Независимости США. В стране этот праздник отмечают сегодня, 4 июля. Искренние слова приветствия Владимир Зеленский сказал, выступая в Одессе по случаю Дня военно-морских сил ВСУ.

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