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Столтенберг раскрыл ответ НАТО на ключевые ультиматумы Кремля

Генсек НАТО подтвердил, в ответе будет отмечено, что в НАТО готовы выслушать беспокойства России

сегодня, 08:18
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", в интервью телеканалу "CNN" генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Западе не намерены выполнять ключевые ультимативные требования Москвы и менять свою политику. Столтенберг раскрыл подробности документа, который на этой неделе должна получить Россия.

Столтенберг раскрыл ответ НАТО на ключевые ультиматумы Кремля

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек НАТО заявил, что уже неоднократно повторялось, что Альянс за диалог с Россией и он выступает за то, чтобы были найдены компромиссные решение в вопросах разоружения, контроля за размещением ракетных систем. Готовы в НАТО выйти на максимальную прозрачность в отношении военной деятельности. В Альянсе готовы даже учитывать часть требований России.

В то же время Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не готов отказываться от своей политики относительно того, чтобы запретить некоторым государствам присоединиться к Альянсу в будущем. Каждое государство на европейском континенте имеет право самостоятельно выбирать к какой системе безопасности стремиться, какие договоры подписывать.

По словам Столтенберга, НАТО отправит свой письменный ответ России вместе с США, потому что именно Вашингтон получил оригинал договора от РФ.

Портал "Комментарии" сообщал ранее, что сразу после завершения переговоров госсекретаря США Блинкена и главы МИД России Лаврова в РФ заявили, что США взяли неделю для того, чтобы сформировать внятный письменный ответ на требование предоставления так называемых "гарантий безопасности", включающих требование отказа в членстве в НАТО Украине и Грузии. Официальный Вашингтон подтвердил, что действительно даст России письменный ответ.



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Источник: https://twitter.com/amanpour/status/1486012483336871939?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1486012483336871939%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2022%2F01%2F25%2F7321684%2F
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