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Кулеба отреагировал на заявление Германии о далеких перспективах вступления Украины в НАТО

Киев ответил - не на повестке дня ставить под сомнения перспективы вступления Украины в НАТО

сегодня, 07:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поспешил с ответом на заявление своей коллеги в Германии Анналенаы Бербок, которая заявила, что все знают – вступление Украины в НАТО не ко времени. Глава МИД отметил, что Германии не мешало бы знать совсем другое, а именно то, что не на повестке дня делать такие заявление и подвергать сомнению перспективы членства Украины в НАТО. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Дмитрий Кулеба оппубликовал в Twitter.

Кулеба отреагировал на заявление Германии о далеких перспективах вступления Украины в НАТО

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Министр отметил, что Германия могла бы сделать большое дело, если бы поддержала Украины в ее стремлении стать полноправным членом Североатлантического альянса. Если бы в этом важном вопросе Германия проявила лидерство, это бы стало знаковым месседжем для всего мира.

Читайте также на портале "Комментарии" – в правительстве Германии признались, что их отказ предоставить Украине оборонительное вооружение продиктован страхом. Берлин до сих пор остается сторонником исключительно дипломатии и считает, что попытки поставить современное оружие Киеву могут привести к новому витку эскалации с Россией. Соответствующее заявление сделала глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт

Ранее вышеупомянутая глава МИД Германии Бербок призвала Запад не осуждать Германию за нежелание предоставить Украине оружие, а лучше подумать, как вновь объединиться. Министр подчеркнула, что сила Запада в его единстве и это важно не забывать. К тому же, добавила дипломат, Украина не может жаловаться на Германию за недостаточную поддержку, ведь Берлин является одним из главных инвестиционных доноров Украины.



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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1486781851024961540
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