Столтенберг рассказал, почему поставки оружия в Украину не должны беспокоить Россию

Россия сегодня имеет самую большую по численности армию в Европе, имеет современное новейшее вооружение, имеет ядерное оружие. Именно поэтому у Москвы не должно быть поводов для волнения из-за поставки западными странами Украине вооружения, которое поставляется Киеву исключительно для самообороны. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию "El Pais" высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек НАТО подтвердил, что на сегодняшний день среди стран-членов Альянса нет единого мнения по поставкам Украине вооружение на фоне разведданных о подготовке России к вторжению. Но есть позиция НАТО о том, что Украина не должна остаться без поддержки.

Йенс Столтенберг высказал мнение, что государства НАТО должны подставить свое плечо Украине, поддержать страну. Поэтому Североатлантический альянс сегодня оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, оказывает поддержку в модернизации армии Украины, помогает бороться с коррупцией и создавать механизмы киберзащиты.

По информации генсека НАТО, ряд стран Альянса уже поставляют вооружение Украине. В первую очередь это США, Великобритания, страны Балтии. При этом Столтенберг уточнил, что речь идет исключительно о том вооружении, которое может понадобиться Киеву для самообороны. Право Украины на самооборону закреплено в уставе ООН.

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