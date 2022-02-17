Обострение на фронте и провокации в ОРДЛО: что задумали в Кремле

В ракурсе обращения Госдумы к Путину с просьбой признать т.н. "ДНР" и "ЛНР", а также заявлений о возбуждении Следственным комитетом РФ уголовного дела по факту применением Украиной "запрещенных методов войны" (якобы в ОРДЛО найдены массовые захоронения), а также обострения на фронте (сегодня, к примеру, обстреляли детский сад в Станице Луганской), куда может качнуться маятник переговоров по Минским соглашениям? Какие есть варианты развития событий? Как следует действовать Украине, Западу? Чтобы разобраться с этими вопросами, портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Кремль всеми силами будет пытаться загнать Украину в российское стойло

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев подчеркивает, что нам всегда нужно помнить о существующем фронте в Донецкой и Луганской областях. Там не нужно переходить границу, искать казус белли (повод для войны). Там ежедневно идут обстрелы.

"А чтобы их усилить – Путину достаточно просто сделать один звонок российскому министру обороны Шойгу. И тот даст указание обострить ситуацию. Что и произошло сегодня, – поясняет эксперт. – А за несколько дней до этого произошла массированная кибератака на сайты украинских государственных органов и банков. Плюс – то самое резонансное обращение Госдумы к Путину (фактически – коллективного Путина – к Путину) с просьбой признать "независимость" созданных Россией квазиобразований – так называемых "ДНР" и "ЛНР". Все эти факты подтверждают, что Путин не отказался от своих планов по возвращению Украины в орбиты РФ. Более того – он разъярен, что Запад не оставил Украину в это сложное время. Что международные партнеры поддерживают нас дипломатически, оружием, финансово. Что страны НАТО уже подготовили пакет санкций против Путина, его окружении, всей агрессивной политики, которую ведет Кремль. И я считаю, что это – отличный сигнал как для Киева, так и для Москвы. Что попытка нового вторжения обернется для РФ огромными потерями. И экономическими, и человеческими, и ресурсными".

Но готовиться, считает Семен Кабакаев, нам надо к худшему. Потому что Кремль всеми силами будет пытаться загнать Украину в российское стойло. В том числе в виде Союзного государства. В том числе – с помощью Минских соглашений.

"И Украина в военном смысле готова к любому развитию событий. Отданы приказы войскам быть в боеготовности. Проведены и проводятся соответствующие учения. Главком ВСУ Валерий Залужный лично проводил учения на полигоне в Ровно касательно возможной эскалации. По сценарию колонна противника заходит на территорию Украины – и уничтожается. Так что, подчеркиваю, Украина готова к любому развитию событий – на военном уровне. А вот на политическом уровне, к сожалению, – нет. Власть до сих пор не может найти общий язык с оппозицией. Тогда как в моменты подобных угроз Украине нам надо объединяться, а власть должна сотрудничать со всеми", – резюмирует Семен Кабакаев.

Кремль постарается использовать Запад, надеясь с его помощью склонить Киев на уступки в выполнении Минских соглашений в трактовке РФ

Политолог Дмитрий Воронков отмечает, что на данный момент позиция сторон сходится в том, что Минские соглашения соблюдать надо. Вопрос лишь – как.

"Показательно, что Путин пока не поддержал постановление Госдумы с просьбой признать т.н. "ЛНР" и "ДНР" в качестве "самостоятельных и независимых". Думаю, само появление такого постановления – был намеренный шаг. С целью прощупать реакцию Запада. А та была жесткая и оперативная. Запад подчеркнул, что такой шаг РФ будет означать выход из Минских соглашений. Как следствие "прилетят" новые санкции. Потому я предполагаю, что Путин просто произвел разведку. Интересно и то, что было поддержано постановление коммунистов, а не "единороссов", которые также выступали с подобной инициативой, но чуть с другими нюансами. Путин в этой ситуации хотел еще и собрать политические бонусы, показать, что он настроен на дипломатическое решение конфликта", – поясняет политолог.

По его мнению, для Кремля Минские соглашения – важное дипломатическое оружие, ведь они прописаны в нужной РФ трактовке. А потому российской власти не выгодно их разрывать.

"Впрочем, не исключаю, что Москва может вернуться к рассмотрению вопроса о признании "независимости" Л-ДНР. Просто пока Путин держит эту карту на крайний случай. Что касается обострения на Донбассе – это традиционный для России прием. Пытаться путем эскалации принудить оппонента пойти на условия Кремля, – говорит Дмитрий Воронков. – Причем делается всё руками марионеточной армии (т.н. 1 и 2 Армейские корпуса), действующей сейчас в ОРДЛО. Свои руки Путин марать не будет – опасно для имиджа".

Эксперт также напоминает, что ранее, в ответ на поддержку Украины вооружением со стороны Запада, представители Госдумы предложили направить в ОРДЛО высокоточное оружие. Якобы как зеркальный ответ на действия Запада по Украине.

"Ключевой момент в том, что если Путин на это пойдет, факт якобы "гражданской войны" нивелируется. А вот признавая Л-ДНР "отдельными субъектами", РФ может поставлять им оружие абсолютно легально – под "соусом" поддержи и защиты русскоязычных, а также граждан РФ (паспортов ведь раздали в ОРДЛО сотни тысяч). Но пока будут пытаться договориться, – считает Дмитрий Воронков. – В том числе, Кремль постарается использовать Запад, надеясь с его помощью склонить Киев на уступки в выполнении Минских соглашений в трактовке РФ".

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