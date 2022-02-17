Россия наращивает войска на границе с Украиной вместо заявленного отвода: главные риски

На фоне заявлений Минобороны РФ об отводе войск от украино-российской границы, США и Великобритания заявляют о наращивании этих войск. В аналогичном ключе высказался министр обороны Украины Алексей Резников.

Вторжение РФ в Украину - Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк

О чем говорят подобные не стыкующиеся заявления? Возрос ли риск эскалации или наоборот? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Отвод сил и средств в каких-то местах – это элемент обмана

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко уверен, что степень готовности группировки, которую сформировала РФ у украинских границ, увеличилась. И что она практически готова к применению. Вопрос, по его мнению, лишь военно-политический – когда ее пустят в строй. Путин ждет наиболее удобного момента.

"Уже есть сообщения по наведению понтонного моста в Беларуси в рамках совместных учений российских и белорусских военных. Моста рядом с украинской границей. Также известно, что, на самом деле, увеличивается, а не уменьшается количество российских военнослужащих по периметру украинской границы", – подчеркивает генерал.

По его словам, отвод сил и средств в каких-то местах – это элемент обмана. Отводить могут, к примеру, из Крыма, а готовить удар – из Беларуси.

"Несмотря на то, что украинский и белорусский министры обороны недавно пообщались и, вроде бы, ситуация разрядилась, Москва может дожать Минск. России интересен удар по Украине с севера, потому что таким образом "подставляется" Беларусь. А уж РФ "придет на помощь" в рамках Союзного государства, – поясняет Юрий Романенко. – Еще одним местом атаки может стать ОРДЛО, куда россияне завели в последнее время много техники, а также готовят военнослужащих ЧВК, чтобы формировать казус белли – повод для войны".

Риск эскалации никуда не делся

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин считает, что фактически происходит не отведение российских войск от украинских границ, а их перегруппировка.

"Как подтверждение этому — 3-я и 150-я механизированные дивизии Южного военного округа, которые находились в Крыму, сейчас возвращаются в места постоянной дислокации. У 150-й мотострелковой дивизии это Новочеркасск, а 3-й — Богучар-Валуйки. То есть, они из Крыма передислоцируются к российско-украинской границе", – поясняет эксперт.

Он также акцентирует, что отводить могут не боевые, а логистические части и подразделения российских войск. Те, которые готовили усиленные полевые лагеря для учений.

"Без этих частей можно начинать наступление. Они не ударные. И могут при необходимости быстро вернуться, – отмечает Влад Волошин. – А вот войска Южного и Западного военных округов, похоже, вернулись на свои "зимние квартиры", которые расположены недалеко от украинской границы. Так что риск эскалации никуда не делся".

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