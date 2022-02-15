Путин отреагировал на обращение Госдумы РФ о признании "ДНР" и "ЛНР"

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на обращение Госдумы РФ о признании так называемых "Л/ДНР". Об этом пишет издание ТСН.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Сегодня, 15 февраля, на пресс-конференции с канцлером Германии Владимир путин заявил, что "готов сделать все необходимое для урегулирования ситуации на Донбассе".

"Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, в первую очередь, исходя из возможностей выполнения Минских соглашений", — заявил президент Российской Федерации.

Также Владимир Путин назвал "совершенно очевидным" то, что в России "подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там в корне изменится к лучшему".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что Путин требует немедленного решения вопроса о запрете вступления Украины в НАТО. Президент России призвал Североатлантический альянс дать гарантии того, что Украина не станет членом военно-политического блока.

Также сайт "Комментарии" писал, что Россия отправляет истребители и бомбардировщики для новых военно-морских учений. Россия отправляет истребители с гиперзвуковым вооружением в Сирию. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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