У России есть свой план: нардеп прокомментировал обстрелы Станицы Луганской

Народный депутат и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, почему боевики на востоке начали снова обстрелы и возможны ли новые переговоры в нормандском формате.



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"Думаю что у России есть свой согласованный план, она по нему идет. Главная цель (России – ред.), моя гипотеза собственная, создать такие условия, при которых мы будем идти на геополитические уступки. Они (россияне – ред.) пытаются создать такую ситуацию, чтобы на нас все партнеры давили", – говорит политик.

В ближайшее время может состояться новая встреча в "нормандском формате", добавляет нардеп, предположительно, сначала встретятся дипломатические делегации. В настоящее время украинская сторона ждет подтверждения от других участников встречи, но точных дат никто не сообщает.

"Они говорят: "Украина должна определиться. Если вы хотите возвращать эти территории – тогда садитесь и возвращайте. Есть конкретный протокол, который подписал Порошенко, идите по нему. Там все написано: 1, 2, 3, 4, 5." Наша позиция: "1,2,3 – неправильный порядок. Давайте 1, 3, а потом 2. То есть сначала компонент безопасности. Если хотите политический компонент рассматривать, тогда давайте обеспечивать полную безопасность на этих территориях. Сначала Украина сможет обеспечить по стандартам международным нормальный избирательный процесс... и здесь опять deadlock, в котором мы находимся уже 2 года", – говорит нардеп.

Если бы Госдума проголосовала и Путин подписал решение о признании "ЛДНР", то это и был бы фактически выход для Украины, потому что тогда Россия фактически сама вышла бы из Минских соглашений и у украинцев было бы юридическое право "идти в какие-то другие конструкции" поясняет политик. Однако российские чиновники подчеркнули, что признавать псевдореспублики не будут, потому что это нарушение "Минска".

Единственная разница между тем, что было 4-5 месяцев назад и сейчас – это скопление российских войск у границ с Украиной и начало боевых действий на востоке, добавил депутат. Речь идет об обстреле Станицы Луганской.

Deadlock — ситуация в многозадачной среде, при которой несколько процессов находятся в состоянии бесконечного ожидания ресурсов, захваченных самими этими процессами.

Как мы писали ранее, в Европе осудили возможность признания Россией оккупированных территорий Украины независимыми республиками. Представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил от имени ЕС, что такой шаг со стороны России недопустим, ведь Евросоюз поддерживает территориальную целостность Украины. К тому же признание независимости псевдореспублика прямо нарушает Минские договоренности.

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