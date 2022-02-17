У России есть свой план: нардеп прокомментировал обстрелы Станицы Луганской

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Козлова Альбіна
Народный депутат и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, почему боевики на востоке начали снова обстрелы и возможны ли новые переговоры в нормандском формате.
Иллюстративное фото /Twitter
В ближайшее время может состояться новая встреча в "нормандском формате", добавляет нардеп, предположительно, сначала встретятся дипломатические делегации. В настоящее время украинская сторона ждет подтверждения от других участников встречи, но точных дат никто не сообщает.
Если бы Госдума проголосовала и Путин подписал решение о признании "ЛДНР", то это и был бы фактически выход для Украины, потому что тогда Россия фактически сама вышла бы из Минских соглашений и у украинцев было бы юридическое право "идти в какие-то другие конструкции" поясняет политик. Однако российские чиновники подчеркнули, что признавать псевдореспублики не будут, потому что это нарушение "Минска".
Единственная разница между тем, что было 4-5 месяцев назад и сейчас – это скопление российских войск у границ с Украиной и начало боевых действий на востоке, добавил депутат. Речь идет об обстреле Станицы Луганской.
Deadlock — ситуация в многозадачной среде, при которой несколько процессов находятся в состоянии бесконечного ожидания ресурсов, захваченных самими этими процессами.
Как мы писали ранее, в Европе осудили возможность признания Россией оккупированных территорий Украины независимыми республиками. Представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил от имени ЕС, что такой шаг со стороны России недопустим, ведь Евросоюз поддерживает территориальную целостность Украины. К тому же признание независимости псевдореспублика прямо нарушает Минские договоренности.
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