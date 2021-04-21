Новые договоренности ТКГ по Донбассу: прорыв или дополнительные риски

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Вечканова Елена
Во время очередного заседания Трехсторонней
контактной группы по вопросам Донбасса во вторник, 20 апреля, стороны якобы смогли "совершить прорыв". Сообщалось, что в основу документа насчет возвращения
к режиму тишины на линии разграничения взято украинское предложение. "Комментарии"
поинтересовались у экспертов, можно ли действительно назвать произошедшее прорывом
и при каких условиях стоит ожидать реально деэскалации конфликта.
В ТКГ анонсировали прорыв в переговорах по Донбассу. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
У директора Центра исследований проблем
гражданского общества (ЦИПГО) Виталия Кулика к озвученным спикером отечественной
делегации в ТКГ Алексеем Арестовичем "прорывным" моментам есть ряд вопросов.
Кулик напоминает, что после выхода из СЦКК в
конце 2017 года россиян, в Центре остались лишь представители Украины. Однако,
по мнению эксперта, признание СЦКК в существующем виде будет равно фактическому
признанию там наличия непризнанных "Л-ДНР".
Комментируя заявление Алексея Арестовича, что верификацию будет вести
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, эксперт высказал сомнения в
объективности данных от представителей СММ.
Виталий Кулик рассказал, что ЦИПГО на протяжении
последних лет вел собственный подсчет обстрелов в зоне конфликта. Даже в 2020
году — когда было объявлено так называемое перемирие. Эксперт подчеркивает, что
Украина постоянно фиксировала несоответствие статистики, которую представляли
СММ ОБСЕ, с другими отчетами, которые приходили из официальных и неофициальных
источников.
Также эксперт обращает внимание, что в российских
требованиях была позиция, которая обязывала защитников Украины открывать огонь
в ответ на обстрелы только после получения на это соответствующего разрешения,
в том числе от Минобороны.
Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад
Волошин считает, что правильнее говорить не о неком прорыве в переговорном
процессе, а об очередных набросках возможных договоренностей о, к примеру,
пасхальном перемирии.
Эксперт подчеркивает, что сейчас давление
усилили в связи с наращиванием РФ сил на украинских границах, в связи с
полученными доказательствами причастности россиян к вмешательству в
американские выборы, кибератакам, взрывам складов с боеприпасами в Чехии.
По мнению эксперта, нынешняя ситуация больше
напоминает продвижение к традиционному пасхальному перемирию. При этом Влад Волошин
говорит, что Украина знает им цену.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой камень преткновения, по мнению нардепа Виктории Гриб, существует в переговорах по Донбассу.
Также на портале вы можете узнать, какие прогнозы насчет вероятного полномасштабного нападения РФ на Украину дают представители украинского МИД.
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