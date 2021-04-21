Новые договоренности ТКГ по Донбассу: прорыв или дополнительные риски

Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса во вторник, 20 апреля, стороны якобы смогли "совершить прорыв". Сообщалось, что в основу документа насчет возвращения к режиму тишины на линии разграничения взято украинское предложение. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, можно ли действительно назвать произошедшее прорывом и при каких условиях стоит ожидать реально деэскалации конфликта.



В ТКГ анонсировали прорыв в переговорах по Донбассу. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Представители СММ ОБСЕ убегали, услышав первые выстрелы"

У директора Центра исследований проблем гражданского общества (ЦИПГО) Виталия Кулика к озвученным спикером отечественной делегации в ТКГ Алексеем Арестовичем "прорывным" моментам есть ряд вопросов.

"Как я понимаю, российские требования к режиму прекращения огня звучало следующим образом — верификацию должны осуществлять представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК), — говорит эксперт. — Сейчас в СЦКК есть только украинская сторона. Да, имеются некие самозванцы, которые называют себя представителями т.н. "ДНР" и "ЛНР" в СЦКК. Но украинская сторона их не признавала и не признаёт".

Кулик напоминает, что после выхода из СЦКК в конце 2017 года россиян, в Центре остались лишь представители Украины. Однако, по мнению эксперта, признание СЦКК в существующем виде будет равно фактическому признанию там наличия непризнанных "Л-ДНР".

"И русские требовали, чтобы такая позиция была зафиксирована в документах. И чтобы представители "республик" признавались стороной, с которой украинское военное командование должно вести диалог по режиму прекращения огня", — поясняет Виталий Кулик.

Комментируя заявление Алексея Арестовича, что верификацию будет вести Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, эксперт высказал сомнения в объективности данных от представителей СММ.

Виталий Кулик рассказал, что ЦИПГО на протяжении последних лет вел собственный подсчет обстрелов в зоне конфликта. Даже в 2020 году — когда было объявлено так называемое перемирие. Эксперт подчеркивает, что Украина постоянно фиксировала несоответствие статистики, которую представляли СММ ОБСЕ, с другими отчетами, которые приходили из официальных и неофициальных источников.

"А в 2016 году на Луганщине я лично видел, как представители СММ ОБСЕ убегали с линии разграничения, услышав первые выстрелы. О какой объективной фиксации может идти речь? Даже применение дронов и других спецсредств не позволяют миссии в нынешнем виде и с нынешними полномочиями вести качественную верификацию", — убежден Виталий Кулик.

Также эксперт обращает внимание, что в российских требованиях была позиция, которая обязывала защитников Украины открывать огонь в ответ на обстрелы только после получения на это соответствующего разрешения, в том числе от Минобороны.

"Если Арестович считает наше возможное согласие на подобную позицию "прорывом", то он явно не понимает, что это — капитуляция… Без СЦКК с полным возвратом российской стороны как ее участницы, верификация невозможна. Без ответственности россиян за поведение их "подопечных", как говорил Сурков, любые договоренности будут неэффективны, — уверен глава ЦИПГО. — Потому не вижу прорывов, зато вижу много рисков, которые могут привести к непоправимым для Киева последствиям".

О прорыве можно говорить, когда РФ отведет войска от границы

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин считает, что правильнее говорить не о неком прорыве в переговорном процессе, а об очередных набросках возможных договоренностей о, к примеру, пасхальном перемирии.

"Арестович говорит, что имеет надежду на введение предложенных Украиной новых механизмов для поддержания режима прекращения огня. Но надежды — это одно, а реальность — другое. Всё зависит от того, насколько серьезное давление будут оказывать наши зарубежные партнеры на российское руководство", — говорит Влад Волошин.

Эксперт подчеркивает, что сейчас давление усилили в связи с наращиванием РФ сил на украинских границах, в связи с полученными доказательствами причастности россиян к вмешательству в американские выборы, кибератакам, взрывам складов с боеприпасами в Чехии.

"Заявления и санкции стали жестче. Запад нажал на некоторые "мозоли", поэтому Россия, возможно, пошла на небольшие уступки в Минском процессе. Но о прорыве можно будет говорить только после того, как РФ начнет убирать свои войска с приграничных территорий, а также не просто сократит, но и прекратит обстрелы на Донбассе", — говорит Волошин.

По мнению эксперта, нынешняя ситуация больше напоминает продвижение к традиционному пасхальному перемирию. При этом Влад Волошин говорит, что Украина знает им цену.

"Их вводят, а потом опять начинают обстрелы, благо "зеленки" (зелени), скрывающей подходы диверсионно-разведывательных групп, появляется всё больше. И летом, как правило, мы имеем обострение ситуации. Хоть я и оптимист, но в прорыв на переговорном направлении в нынешних условиях мне верится с трудом", — признался Влад Волошин.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой камень преткновения, по мнению нардепа Виктории Гриб, существует в переговорах по Донбассу.

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