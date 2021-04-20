В МИД рассказали, когда Россия может масштабно напасть на Украину

Российская агрессия по отношению к Украине вызывает все больше беспокойства как у жителей нашей страны, так и зарубежных партнеров. В инфорпространстве все чаще появляется информация о вероятной полноценной войне.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

По мнению руководителя Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, худший вариант развития событий на Донбассе нельзя исключать, пишет "Укринформ".



Чиновник считает, что сейчас Россия настроена еще агрессивнее, нежели в начале оккупационных действий в Крыму и на Донбассе. При этом Кулеба не уверен, рискнет ли Путин отдать приказ о полноценном нападении на украинские территории.

Однако министр убежден, что полноценный анализ действий российских военнослужащих приводит к печальным выводам. Как говорит Дмитрий Кулеба, Украина может пострадать от вторжения армии РФ буквально спустя несколько недель.

По мнению политика, в передислокации военных подразделений и всевозможной техники к украинским границам и в Крым просматривается некая стратегия. Решение в Кремле же будет приниматься, исходя из последующих действий Украины и Запада, утверждает Кулеба.

Также на вероятность полномасштабного вторжения влияют и другие факторы. Министр отмечает, что Владимир Путин может попытаться закончить войну на собственных условиях, тем самым начав еще более глубокий прессинг Украины. Также РФ способна рискнуть "показать зубы" Европе и США, которые систематически принимают различные санкционные меры.

Помимо этого, уверен Дмитрий Кулеба, на Путина может давить усугубившаяся экономическая ситуация внутри России. Электоральные настроения также не сулят ничего хорошего российскому президенту и его политсиле. По мнению чиновника, в Кремле могут попытаться "объединить" население за счет вероятной военной угрозы со стороны Украины, даже если атаку начнет сама РФ.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какие прогнозы насчет вероятного нападения российской армии на Украину озвучил бывший советник Путина.

Помимо этого, есть и хорошие новости. На портале вы можете прочесть, до какого "прорыва" в вопросах Донбасса удалось договориться ТКГ.

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