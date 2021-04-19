Нардеп назвала камень преткновения в вопросе прекращения войны на Донбассе

Большинство вопросов по теме Донбасса украинское правительство обсуждает в "нормандском" формате (Украина, Германия, Франция, Россия). По мнению народного депутата Виктории Гриб, которым она поделилась с порталом "Комментарии", подобные переговоры нынче зашли в тупик. Все потому, что ни Украина, ни Россия не собираются идти на уступки.



Виктория Гриб. Фото из открытых источников

Гриб утверждает, что в ситуации, которая сегодня сложилась на востоке, необходимо принимать срочные меры для прекращения огня. Политик напомнила, что лишь с начала 2021 года на Донбассе погибли тридцать украинских военнослужащих.

"Камень преткновения — выборы на неподконтрольной территории, — считает нардеп. — "Минск-2" предполагает их проведения без полного контроля границы Украиной. На этом пункте настаивает РФ. Киев — категорически против".

Вопрос обострения ситуации может считаться частично закрытым, если стороны договорятся о любых поблажках, говорит Виктория Гриб. Однако она не понимает, каким образом Украина и РФ могут прийти в этом моменте к взаимопониманию. Поэтому риск эскалации, по ее мнению, все еще остается чрезмерно высоким.

"Через две недели Пасха. Хороший повод, чтобы начать, наконец, думать о людях на линии разграничения", — убеждена депутат.

При этом всем политик утверждает, что "разговор" между украинским и российским правительством длится уже семь лет. При этом стороны "застряли" на выполнении первого пункта минских соглашений. Как известно, это — незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня.

По мнению Виктории Гриб, пока стороны не придут к консенсусу насчет все тех же выборов на оккупированной территории Донбасса, о полноценном мире явно придется только мечтать.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, зачем боевики "ДНР" собираются на днях провести специальный форум, связанный с "защитой русских на Донбассе".

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