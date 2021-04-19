Нардеп назвала камень преткновения в вопросе прекращения войны на Донбассе

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Вечканова Елена
Большинство вопросов
по теме Донбасса украинское правительство обсуждает в "нормандском" формате (Украина, Германия, Франция, Россия). По мнению народного депутата Виктории
Гриб, которым она поделилась с порталом "Комментарии", подобные переговоры нынче зашли в тупик. Все потому, что ни Украина, ни Россия
не собираются идти на уступки.
Виктория Гриб. Фото из открытых источников
Гриб утверждает,
что в ситуации, которая сегодня сложилась на востоке, необходимо принимать
срочные меры для прекращения огня. Политик напомнила, что лишь с начала 2021
года на Донбассе погибли тридцать украинских военнослужащих.
Вопрос обострения
ситуации может считаться частично закрытым, если стороны договорятся о любых
поблажках, говорит Виктория Гриб. Однако она не понимает, каким образом Украина
и РФ могут прийти в этом моменте к взаимопониманию. Поэтому риск эскалации, по
ее мнению, все еще остается чрезмерно высоким.
При этом всем политик
утверждает, что "разговор" между украинским и российским правительством длится
уже семь лет. При этом стороны "застряли" на выполнении первого пункта минских
соглашений. Как известно, это — незамедлительное и всеобъемлющее прекращение
огня.
По мнению Виктории
Гриб, пока стороны не придут к консенсусу насчет все тех же выборов на
оккупированной территории Донбасса, о полноценном мире явно придется только
мечтать.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали,
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