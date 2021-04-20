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Главная Новости Политика внешняя политика В ТКГ анонсировали прорыв в переговорах по Донбассу: что обсуждали
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В ТКГ анонсировали прорыв в переговорах по Донбассу: что обсуждали

На Донбассе могут отрегулировать режим прекращения огня. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович

сегодня, 19:37
Автор:

Вечканова Елена

Обострение у линии разграничения на Донбассе активно обсуждают украинские политики. Переговоры ведутся как внутри страны, так и с иностранными партнерами.

В ТКГ анонсировали прорыв в переговорах по Донбассу: что обсуждали

Алексей Арестович. Фото из открытых источников

По информации советника отечественной делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича, 20 апреля были установлены некие договоренности насчет режима тишины, сообщает УНН.

Как объяснил Арестович, стороны переговоров в ТКГ наконец достигли некого консенсуса в отдельных вопросах. Вероятно, следует ожидать введения дополнительных механизмов, регулирующих режим тишины на Донбассе.

Стоит отметить, что в основе нового документа, дорабатывающегося ТКГ, находятся украинские предложения. Определяющим фактором станет участие миссии ОБСЕ в фиксации и подтверждении нарушений: различных обстрелов и другого рода военных провокаций.

Алексей Арестович говорит, что уже эта неделя способна принести дополнительные обсуждения этого механизма. Если все пройдет гладко, убежден спикер, то вскоре ситуация неподалеку линии разграничения может немного наладиться.

По мнению Арестовича, полноценное принятие новых договоренностей может снизить количество раненных и погибших украинских военнослужащих.

Также в украинской делегации отмечают, что приход к подобным общим знаменателям является настоящим "прорывом" в работе группы за последние полгода.  

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какое единственное условие для нахождения компромиссных решений с Россией называет глава отечественной делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Также на портале вы можете узнать о том, что нардеп Виктория Гриб считает камнем преткновения в переговорах по Донбассу.


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1925942-proriv-u-tkg-pro-scho-domovilis-storoni
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