Нога на ногу: как у Зеленского могли обидеть представителей Катара во время визита

У представителей власти Катара может остаться неприятный осадок после встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Причина, по мнению бывшего украинского посла в Республике Беларусь Романа Бессмертного, в поведении президентской команды.



Команда Зеленского допустила ошибки при визите в Катар. Фото: ОП

Как объяснил Бессмертный, четко знающий тонкости многих дипломатических протоколов, в мусульманских странах существуют определенные правила. Один из главных запретов — сидеть, закинув одну ногу на вторую.

По словам экс-посла, таким образом человек демонстрирует своему собеседнику подошву собственной обуви. Мусульмане уверены, что этот жест символизирует непристойность и способен их обидеть.

Как свидетельствуют официальные фото, при общении Зеленского и катарского эмира Тамима бин Хамада Аль Тани представители президентской команды сидели напротив своих иностранных коллег, скрестив ноги.

Руслан Бессмертный называет это "кричащей ошибкой" и осознанно критикует и руководителя ОП Андрея Ермака, и человека, который отвечает за вопросы протоколов и церемониалов при президенте. Также бывший украинский посол обратил внимание на длину украинского флага. Бессмертный утверждает, что край одного из государственных символов Украины лежит на полу. Это также серьезный промах в организации дипломатических бесед, утверждает специалист.

Некоторые эксперты соглашаются с частью представленных Русланом Бессмертным ошибок, но не называют их критическими. По мнению Константина Грищенка, бывшего главы МИД Украины, подобные дип-нормы являются привычными и одновременно устаревшими. Грищенко предполагает, что у большинства катарцев, с которыми встречался президент и его помощники, имеется европейское образование. Это может сгладить подобное недоразумение на дипломатическом уровне — якобы у другой стороны существует понимание привычек иностранцев.

Однако, помимо этого существует еще один момент. На него указал эксперт Илия Куса, разбирающийся в вопросах международной политики и Ближнего Востока. Это то, как выглядела переводчица президента Владимира Зеленского. Длина юбки не скрыла голые ноги женщины, а к такому в мусульманских странах относятся не самым лучшим образом.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как эксперты отнеслись к поездке Владимира Зеленского в Катар на фоне эскалации военного конфликта на Донбассе.

Также на портале удастся узнать, насколько реально воплощение в жизнь энергетических проектов, рассмотренных Украиной и Катаром во время визита главы нашего государства.

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