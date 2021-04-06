Нога на ногу: как у Зеленского могли обидеть представителей Катара во время визита

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Вечканова Елена
У представителей
власти Катара может остаться неприятный осадок после встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Причина, по мнению бывшего
украинского посла в Республике Беларусь Романа Бессмертного, в поведении
президентской команды.
Команда Зеленского допустила ошибки при визите в Катар. Фото: ОП
Как объяснил
Бессмертный, четко знающий тонкости многих дипломатических протоколов, в мусульманских
странах существуют определенные правила. Один из главных запретов — сидеть,
закинув одну ногу на вторую.
По словам
экс-посла, таким образом человек демонстрирует своему собеседнику подошву
собственной обуви. Мусульмане уверены, что этот жест символизирует
непристойность и способен их обидеть.
Как
свидетельствуют официальные фото, при общении Зеленского и катарского эмира
Тамима бин Хамада Аль Тани представители
президентской команды сидели напротив своих иностранных коллег, скрестив ноги.
Руслан
Бессмертный называет это "кричащей ошибкой" и осознанно критикует и руководителя
ОП Андрея Ермака, и человека, который отвечает за вопросы протоколов и
церемониалов при президенте. Также бывший украинский посол обратил внимание на
длину украинского флага. Бессмертный утверждает, что край одного из
государственных символов Украины лежит на полу. Это также серьезный промах в организации
дипломатических бесед, утверждает специалист.
Некоторые
эксперты соглашаются с частью представленных Русланом Бессмертным ошибок, но не
называют их критическими. По мнению Константина Грищенка, бывшего главы МИД
Украины, подобные дип-нормы являются привычными и одновременно устаревшими.
Грищенко предполагает, что у большинства катарцев, с которыми встречался
президент и его помощники, имеется европейское образование. Это может сгладить подобное недоразумение на дипломатическом уровне — якобы у другой стороны существует понимание привычек иностранцев.
Однако, помимо
этого существует еще один момент. На него указал эксперт Илия Куса,
разбирающийся в вопросах международной политики и Ближнего Востока. Это то, как
выглядела переводчица президента Владимира Зеленского. Длина юбки не скрыла
голые ноги женщины, а к такому в мусульманских странах относятся не самым
лучшим образом.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, как эксперты отнеслись к поездке Владимира Зеленского в Катар на фоне эскалации военного конфликта на Донбассе.
Также на портале
удастся узнать, насколько реально воплощение в жизнь энергетических проектов, рассмотренных Украиной и Катаром во время визита главы нашего государства.
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