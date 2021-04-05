Визит Зеленского в Катар: действительно ли важна поездка в условиях усиления российской агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская посещают с официальным визитом государство Катар. В Сети высказываются возмущения — всё происходит на фоне активизации России у наших границ и на Донбассе.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Впрочем, советники главы Офиса президента Михаил Подоляк и Тимофей Милованов уже обозначили некоторые детали визита. По их словам, будут подниматься темы управление портами и аэропортами, их модернизация, строительство новых объектов; инвестиции в агропромышленный сектор, энергетику, возможное участие Катара в приватизации в Украине.

Есть ли повод для общественных возмущений? Что на самом деле ищет Зеленский в краю далеком? Эти вопросы портал "Комментарии" решил задать экспертам.



"Похоже, что украинский президент едет туда, где его готовы принять"

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей отмечает: "Страны Персидского Залива — очень важны. И, конечно, интересны. Но мир всё же немного больше. И в продуманной внешней политике контакты и визиты планируются сбалансировано, учитывая приоритеты страны. А то все последние визиты в страны одного же и того региона — это же перекос".

По мнению эксперта, похоже, что украинский президент едет туда, где его готовы принять.

"А не туда, где Украине нужно добиваться чего-то действительно актуально важного, "выгрызать" победы: например, договариваться с ведущими странами о единых подходах в борьбе с Covid-19. Или устранять карантинные ограничения ЕС, которые мешают передвижению граждан Украины. Или, наконец, — укреплять антироссийскую коалицию перед угрозой вооруженного вторжения РФ, которая обострилась в последние дни. Неужели есть что-то важнее, чем эти вопросы?! — удивляется Игорь Соловей. — Кстати, коллеги-журналисты, которые давно работают в СМИ, моментально вспомнили, что уже ездили в такую же поездку, с такими же анонсированными президентской администрацией целями — но это было во времена президентства Виктора Януковича. Такая тактика досталась Януковичу со времен позднего Кучмы — когда после кассетного скандала, Киев давал поручение готовить визиты посольствам в Азии и Африке, ибо в Европе и Северной Америке никто его не принимал".

"Визит в Катар важен с точки зрения продвижения украинских интересов на Ближнем Востоке"

Эксперт по Ближнему Востоку Национального института стратегических исследований Николай Замикула не считает, что следует возмущаться визитом президента в Катар, хоть тот и происходит на фоне активизации российских военных у наших границ.

"Российская угроза – постоянная и долгосрочная. В то же время имеются сомнения, что сегодняшняя активность является именно свидетельством подготовки к скорому широкомасштабному вторжению. Скорее, речь идет об оказании давления на Украину и ее народ с целью дестабилизации (именно для этого в информационную плоскость и запускаются апокалиптические прогнозы российских экспертов – вроде недавнего комментария Павла Фельгенгауэра). Задача – посеять панику в украинском обществе и внести разлад в функционирование государственных органов. А это уже нанесет существенный ущерб позициям и потенциалу нашей страны, что будет использовано РФ. В этих условиях, конечно, нельзя полностью игнорировать угрозу со стороны России – однако было бы ошибкой пересматривать все планы государственной политики (вроде графика визитов высшего руководства за границу) из-за нее", — отмечает Николай Замикула.

По его мнению, сам визит в Катар, безусловно, важен с точки зрения продвижения украинских интересов на Ближнем Востоке.

"Эта страна имеет огромный потенциал – совершенно несоизмеримый с ее относительно небольшими размерами. Речь об энергетической сфере, экономическом сотрудничестве, инвестиционной деятельности, — перечисляет эксперт. — Важно помнить, что Катар поддерживает высокий уровень отношений с Турцией – нашим стратегическим партнером. С другой стороны, в начале этого года, наконец, была достигнута деэскалация дипломатического противостояния Катара и коалиции арабских стран, возглавляемой Саудовской Аравией. Таким образом, сегодня усиление этого направление внешней политики Украины не будет напрямую угрожать отношениям с другими региональными партнерами".

Таким образом, продолжает Николай Замикула, визит Зеленского в Катар играет позитивную роль.

"Однако от его результатов не стоит ожидать излишней конкретики, которая будет иметь позитивные последствия уже в ближайшее время, — предупреждает эксперт. — Скорее, будут достигнуты договоренности, которые лягут в основу будущей работы по согласованию конкретных совместных проектов и соглашений. В этом контексте присутствие Зеленского в Катаре важно с точки зрения представления интересов Украины – ведь в Катаре — абсолютная монархия, и для согласования реального партнерства необходимо обеспечение персональных контактов на высшем уровне. А вот практические результаты скорее следует ждать уже от дальнейших переговоров на уровне конкретных ведомств, которые не являются делом одного дня или недели… Особого прорыва я от визита не жду, но как плановая деятельность Украины в регионе он важен. А из-за нагнетания ситуации вокруг российских действий явно нельзя бросать все остальные направления".

Ранее портал "Комментарии" писал, что Данилов рассказал о тайной встрече Зеленского с украинскими генералами.

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