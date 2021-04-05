Во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар, было подписано 13 двухсторонних документов, а также два коммерческих контракта. Среди проектов — совместные инвестиции в разведку добычи газа в Украине, поставки сжиженного газа из Катара. Эксперты оценили для издания "Комментарии", насколько реалистичны украино-катарские энергетические проекты.

Визит Зеленского в Катар: насколько реалистичны энергетические проекты двух стран - фото: Офис президента

"Звучит красиво, а результат будет нулевым"

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук не думает, что Катар будет вести реальные переговоры по энергетическим вопросам.

"Можно подписать хоть 10 меморандумов и о сжиженном газе, и о добыче газа. Но перспектив реализации — 0,0%. Катар может заинтересоваться большим рынком сбыта газа и когда будет LNG-терминал. Терминала в Украине нет. А рынок поставок газа занят трейдерами из ЕС. Поэтому Катар не будет идти сюда", — считает Юрий Корольчук.

По его мнению, о добыче газа еще можно говорить, но…

"Катар уже привык к своим масштабным проектам, — подчеркивает эксперт. – И приходить в Украину для добычи газа в несколько раз меньше, чем у них — а смысл в таких инвестициях? Поэтому все эти фантазии советников главы Офис президента — Милованова и Подоляка — исключительно преследуют цель поддержать веру в Зеленского. Что он ездил в Катар не просто так, а в том числе и для энергетической безопасности Украины. Звучит красиво, а результат будет нулевым".

"Важно, чтобы все новые проекты в энергетике соответствовали тематике климатической нейтральности"

Максим Билявский, ведущий эксперт Центра Разумкова, считает, что сотрудничество Украины и Катара в энергетической сфере – весьма перспективно.

"Я считаю, что у нас много общих интересных тем в этом ракурсе. Но с учетом климатической повестки, надеюсь, что акцент будет проходить по линии возобновляемых источников электроэнергии, разработки систем накопления электроэнергии, внедрении и построении модели водородной экономики, цифровизации энергетической отрасли. Это позволит Украине оставаться в тренде, не выпасть из цепочки энергетического взаимодействия с ЕС. Нам важно, чтобы все новые проекты в энергетике соответствовали тематике климатической нейтральности, — подчеркивает Маским Билявский. — Очень надеюсь, что подобные проекты, где выбросы углекислого газа будут нулевыми, предусмотрят в соглашениях, которые могут подписать руководство Украины и Катара".

По словам эксперта, добыча природного газа в Украине с помощь Катара вполне возможна. Но она должна сопровождаться минимальными выбросами углекислого газа.

"Добиться этого можно путем утилизации т.н. попутного нефтяного газа и производства соответствующей электрической тепловой энергии", — поясняет Максим Билявский.

Вполне реалистичными он считает и поставки сжиженного газа (LNG) из Катара для нужд Украины.

"Если будут достигнуты соответствующие договоренности, такой газ целесообразнее принимать в LNG-терминале Свиноустье (Свиноуйсьце) в Польше. Постройку собственного такого терминала в Украине на данный момент считают нецелесообразной. Также Украина может получать катарский сжиженный газ через LNG-терминал в Турции. В общем, варианты есть. Вопрос лишь в цене ресурса", — резюмирует Максим Билявский.

Ранее портал "Комментарии" писал, насколько важна поездка Зеленского в Катар в условиях усиления российской агрессии.

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