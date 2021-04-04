Зеленский посетит Катар - главная цель поездки

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской планируют посетить Катар. Поездка запланирована на 5 апреля. Такую информацию сообщили на официальном сайте Офиса президента.

Владимир Зеленский посетит Катар - с какой целью. Фото: nikvesti.com

Во время деловой поездки Глава Украины должен встретиться с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, министром внутренних дел страны и премьером.

У Елены Зеленской запланирована встреча с женой эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.

Главная цель поездки — обсуждение ряда вопросов о сотрудничестве двух стран и подписание важных двусторонних документов.

Прежде всего представители двух стран обсудят вопросы сотрудничества в экономических, сельскохозяйственных отраслях, рассмотрят возможности экспорта продукции. Кроме того, политики коснутся темы совместных инвестиций в разведку добычи газа в Украине и поставок сжиженного газа из Катара.

Обратят внимание и на самую большую проблему на сегодня — пандемию коронавируса. Кроме того, будут рассмотрены возможности сотрудничества в области кибербезопасности.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях прокомментировал заседание Совета национальной безопасности и обороны, а также громкие санкции со стороны украинского государства, рассказав о чем он жалеет. Мнение главы государства можно прочитать здесь.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что недавно состоялся диалог на уровне глав украинского и американского государств. Пользователи социальных сетей бурно обсуждают эту тему. "Комментарии" собрали самые яркие имеющиеся реакции на беседу Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Посмотреть их можно здесь.

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