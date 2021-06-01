Армия РФ на границе: Зеленский рассказал, ждать ли эскалации на Донбассе

BTC/USD
36219.84
ETH/USD
2584.38
LTC/USD
179.41
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Напряженность военной
ситуации на Донбассе продолжает быть одной из ключевых тем нынешнего времени. Не
добавляет спокойствия и информация о том, что Россия "притормозила" отвод
войск, которые раньше перебросила к границе с Украиной. По словам президента Владимира
Зеленского, сейчас только в ОРДЛО находится более 30 тысяч представителей
российской армии.
Владимир Зеленский о войсках РФ на границе с Украиной. Фото из открытых источников
Такую информацию
глава украинского государства сообщил, общаясь с журналистами немецкого издания
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Также Зеленский
привел и другую статистику. Несмотря на все заверения убрать боевые
подразделения, находящиеся в пограничной зоне, РФ продолжает держать около
50-80 тысяч военнослужащих неподалеку границы с Донбассом. Также, по словам
Зеленского, довольно внушительное количество российских бойцов находится и в оккупированном
Крыму — чуть больше 30 тысяч, как и на Донбассе.
По словам
Зеленского, российская власть для отвода глаз начала отвод своих войск из того
же Крыма. Однако все подвижки закончились несколькими тысячами военнослужащих и
лишь очень малым количеством боевой техники. Президент уверяет, что с аннексированного
полуострова и от восточных границ Украины отвели лишь около 10% пригнанных
машин, танков и прочего военного транспорта.
Владимир Зеленский
подчеркивает, что и представители властей, и ВСУ нынче постоянно находятся в
ожидании вероятной эскалации ситуации на Донбассе. От России продолжают ждать
возможного нападения и более масштабных действия "в открытую".
По мнению
президента, опасных всплесков российский агрессии стоит ждать минимум до средины
сентября. Такая приблизительная дата связана с проведением очередных военных
учений в России.
Зеленский считает,
что происходящее на Донбассе продолжает оставаться очень серьезным и опасным. При
этом, несмотря на все дипломатические риски, Украина не отступается от попыток
заставить Россию официально признать себя стороной конфликта, дабы побыстрее прийти
к консенсусу и закончить войну на востоке Украины.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какими прогнозами насчет военной ситуации на Донбассе летом-2021 года
поделились украинские эксперты. Все детали — в нашей публикации.
Также на портале
вы можете узнать о том, какой была ситуация у линии разграничения в конце мая.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Брат
сегодня, 11:12
Не благодарность-типичная черта западников,включая впавшую в сделку с Сатаной Украину.А потому нарыв надо было вскрывать еще в 2014,было бы бескровно.Теперь придеться кое-какие территории зачищать.А вот когда запад саалит из Украины и на расстояние 1000км от российских границ,тогда и Россия отведет свои войска от своей границы на своей территории.