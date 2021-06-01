Армия РФ на границе: Зеленский рассказал, ждать ли эскалации на Донбассе

Напряженность военной ситуации на Донбассе продолжает быть одной из ключевых тем нынешнего времени. Не добавляет спокойствия и информация о том, что Россия "притормозила" отвод войск, которые раньше перебросила к границе с Украиной. По словам президента Владимира Зеленского, сейчас только в ОРДЛО находится более 30 тысяч представителей российской армии.



Владимир Зеленский о войсках РФ на границе с Украиной. Фото из открытых источников

Такую информацию глава украинского государства сообщил, общаясь с журналистами немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Также Зеленский привел и другую статистику. Несмотря на все заверения убрать боевые подразделения, находящиеся в пограничной зоне, РФ продолжает держать около 50-80 тысяч военнослужащих неподалеку границы с Донбассом. Также, по словам Зеленского, довольно внушительное количество российских бойцов находится и в оккупированном Крыму — чуть больше 30 тысяч, как и на Донбассе.

По словам Зеленского, российская власть для отвода глаз начала отвод своих войск из того же Крыма. Однако все подвижки закончились несколькими тысячами военнослужащих и лишь очень малым количеством боевой техники. Президент уверяет, что с аннексированного полуострова и от восточных границ Украины отвели лишь около 10% пригнанных машин, танков и прочего военного транспорта.

Владимир Зеленский подчеркивает, что и представители властей, и ВСУ нынче постоянно находятся в ожидании вероятной эскалации ситуации на Донбассе. От России продолжают ждать возможного нападения и более масштабных действия "в открытую".

По мнению президента, опасных всплесков российский агрессии стоит ждать минимум до средины сентября. Такая приблизительная дата связана с проведением очередных военных учений в России.

Зеленский считает, что происходящее на Донбассе продолжает оставаться очень серьезным и опасным. При этом, несмотря на все дипломатические риски, Украина не отступается от попыток заставить Россию официально признать себя стороной конфликта, дабы побыстрее прийти к консенсусу и закончить войну на востоке Украины.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какими прогнозами насчет военной ситуации на Донбассе летом-2021 года поделились украинские эксперты. Все детали — в нашей публикации.

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