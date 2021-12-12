Готовимся решать судьбу Донбасса: что значат заявления Зеленского о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает референдума по вопросам Донбасса и Крыма после окончания войны. Об этом он рассказал в интервью 1+1, во время которого также поднял темы госпереворота в Украине и поддержки со стороны Запада в украино-российском противостоянии. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" высказывание Зеленского о референдуме.

Референдум. Фото: Цензор. НЕТ

Референдум по будущему Донбасса может быть проведен накануне выборов

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш обращает внимание, что президент не делал заявления о референдуме. Он просто ответил на соответствующий вопрос.

"Президент отметил, что не исключает возможности проведения подобного референдума. Что логично, так как у нас есть закон о референдуме. Более того, если Зеленский решится идти на второй срок, у него будет проблема. Он обещал решить вопрос с войной на Донбассе, принести мир. Сейчас президент, думаю, уже понимает, что объективно это от него не зависит. И трудно будет решить этот вопрос в ситуации, когда Россия этого не хочет, не идя на уступки РФ. Так что Зеленскому придется как-то выходить из этой щекотливой ситуации, – отмечает Сергей Гармаш. – И наиболее оптимальным выходом здесь видится референдум, во время которого он мог бы спросить у народа, на какие компромиссы можно пойти ради мира".

По мнению эксперта, такой ход глава государства может сделать накануне выборов. И это будет чисто предвыборный ход, далекий от реальной политики.

"Как может быть сформулирован вопрос, какие могут быть компромиссы, сейчас судить сложно, – говорит Сергей Гармаш. – Думаю, что такой референдум станет возможен не раньше, чем через год-полтора, ближе к президентской избирательной кампании. А к тому времени многое может измениться. При этом я сомневаюсь, что такого рода референдум вообще состоится".

Референдум – не самый плохой инструмент для легитимации любых последующих действий президента

Социолог, эксперт по коммуникациям, руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий") Дмитрий Громаков размышляет так:

"Ничего эти заявления о возможном референдуме не означают, кроме мыслей президента о будущем страны и своём будущем в этой стране. Для украинцев после Майдана и войны с РФ вопроса о территориальной целостности не стоит. Если президенту или нашим зарубежным партнерам нужно развеять свои последние сомнения, что мы пойдем до конца за свою землю, то референдум – не самый плохой инструмент для легитимации любых последующих действий президента".

Дмитрий Громаков подчеркивает, что украинцам пора уже научиться доверять друг другу. И тогда стандартные демократические процедуры – как тот же референдум – не будут вызывать у нас таких реакций.

"Я верю, что референдум однозначно подтвердит унитарность и нерушимость наших границ, – отмечает эксперт. – С другой стороны, он окончательно похоронит Минские соглашения, выполнение которых будет противоречить воле народа. А с третьей стороны, он вынесет вопросы войны, статуса Крыма и Донбасса, за рамки нашего внутри политического дискурса, что поспособствует консолидации украинцев".

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