Началась вторая волна переговоров по Донбассу: есть ли шанс добиться мира в этом году

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с помощницей государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, которая прибыла в Киев с рабочим визитом накануне поездки в Москву. Идет вторая волна переговоров после общения президента США Джо Байдена с лидерами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Есть ли шанс на какие-либо подвижки в урегулировании российского-украинского конфликта до конца года или в обозримом будущем? Своим прогнозом в интервью изданию "Комментарии" поделились наши эксперты.

Донбасс. Фото: Штаб ООС

Переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта в нынешней ситуации ни к чему не приведут

Экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закапатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль считает, что шансы на подвижки в переговорах между коллективным Западом и РФ – нулевые.

"Я, еще работая с 18 ноября 2005 года по 27 апреля 2006 года губернатором Луганской области, был свидетелем, как "Партия регионов" раскручивала истерию по поводу евроатлантических устремлений нашей страны, присутствия НАТО в Украине. И тогда накручивалось местное население. И на митингах транслировали выступления Путина, который заявлял, что не допустит, чтобы границы РФ были общими с границами стран Альянса. Сейчас он делает еще более жесткие заявления, ставит условия о не расширении НАТО . И вот это всё наращивание российских войск у наших границ – не ради нападения. Это демонстративное бряцанье оружием, показательная демонстрация силы. Мол, вы приглашаете представителей НАТО на совместные учения, вы приглашает инструкторов НАТО – а мы будем вот так отвечать", – поясняет Геннадий Москаль.

Он уверен, что идет глобальная борьба между РФ и НАТО. А Украина оказалась буферной зоной в этом противостоянии. Где никто не хочет уступать.

"Именно поэтому переговоры как об урегулировании российско-украинского конфликта, так и о "красных линиях" касательно Альянса на данном этапе, в нынешней ситуации ни к чему не приведут, – считает Геннадий Москаль. – И РФ не отойдет от своих принципов, и США. При этом нас никто в обозримом будущем не берет в НАТО, нам четко это сказали. Но мы имеем на сегодняшний день такую головную боль, как антинатовская Россия, гремящая оружием и у наших кордонов, и непосредственно на оккупированной территории Украины".

Большая война сейчас заморожена, но мы находимся на своеобразном плато кризиса

По мнению аналитика Украинского независимого центра политических исследований, представителя Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлии Тищенко, вряд ли возможно быстрое урегулирование конфликта. Хоть в этот процесс активно вошли США.

"Скорее, коммуникация с Киевом означает поддержку тезисов, что нельзя говорить об Украине без Украины. И на этом, кстати, уже акцентировала американская сторона. Ведь диалог об Украине вне нас отрицательно воспринимается и в самих США в отдельных политических кругах. Ну, а какие компромиссы будут предложены украинской стороне, мы, думаю, увидим через какое-то время", – отмечает Юлия Тищенко.

Она акцентирует, что после виртуальной встречи Байдена и Путина стороны договорились продолжать договариваться. При этом РФ то и дело повышает ставки.

"Со стороны России реанимирована лексика холодной войны — Карибский кризис и так далее. Однако пока видно, что письменные гарантии по нейтральной Украине никто не спешит давать. Диалог проходит в кризисе безопасности, – подчеркивает аналитик. – Большая война сейчас заморожена, но мы находимся на своеобразном плато кризиса. И скоро будет понятно, ждет нас деэскалация или дальнейшее обострение".

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