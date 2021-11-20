Молчать, как в 2014 Запад не будет: Маломуж рассказал, рискнет ли Путин пойти в наступление

Ситуация у украинских границ, где Россия сосредотачивает всё больше войск, продолжает беспокоить мировое сообщество. Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес даже выступил с инициативой внести в проект оборонного бюджета страны поправку, которой прописываются новые санкции против России в том случае, если она продолжит свою агрессию против Украины и решится на вторжение. Своим мнением об эскалации, а также о том, как себя проявляют в связи с этим западные партнеры и Украина, с изданием "Комментарии" поделился генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Николай Маломуж. Фото: Апостроф

Запад просто так не будет выражать озабоченность, как было в 2014-м. Многие готовы к активным действиям, даже военным

Информацию о концентрации российских войск у украинских границ дает разведка США и легализует через центральные СМИ – The Washington Post, Рolitico и так далее. Для того, чтобы показать, что есть повод для беспокойства и Западу, и Украине. И что речь может идти не просто о концентрации войск, но и возможном начале военных действий.

Тему подхватили британцы, представители ЕС.

Я считаю, что потенциальная угроза есть, но, если говорить о реальной войне, мы не имеем пока четкой информации, подтверждающей подготовку россиянами широкомасштабного вторжения в Украину. Тот ресурс, который сосредоточен у наших границ не достаточен, чтобы обеспечить эффективное продвижение вглубь Украины. К тому же, Путин сейчас явно не готов к такой операции. Она ему не нужна. Ведь в случае открытого вторжения РФ понесет колоссальные потери – политические, военные, экономические (включая замораживание важных ей энергетических проектов). Это было бы фактически самоубийство для российской власти. Ведь воевать пришлось бы уже не только с хорошо обученной украинской армией, но и со странами НАТО. Я считаю, что не будет Запад просто выражать озабоченность, как было в 2014-м. Многие готовы к активным действиям, даже военным. А это – глобальная война. В том числе ядерная. Угроза мирового масштаба. И вряд ли в Кремле не понимают последствий.

Потому масштабной военной операции РФ против Украины, скорее всего, не будет. Но США в частности и Западу в целом выгодно нагнетать.

Потому что идет глобальная игра. И Америка в этой игре пытается поднять ставки перед вероятной новой встречей Байдена и Путина.

Потому идут показательные заявления и предупреждения. В ракурсе того, что коллективный Запад настроен на активно противодействие РФ. И что решать всё можно лишь путем диалога. А на диалог этот США выходят с более сильной стороны, надеясь, что оппонент начнет, наконец, действовать в формате уступок, а не давления.

По мнению Белого дома, Путин только тогда пойдет на некий конструктив (причем речь не только об Украине и даже не столько об Украине), когда увидит, что против него готовы выступить сильнейшие державы мира, включая США, Великобританию, США и так далее. Выходя на переговоры в позиции такого давления, Путина легче вывести на формат конструктивного диалога.

А говорить есть о чём. Это темы глобальной безопасности, ядерного и гиперзвукового оружия, Китая (по отношению к которому РФ, по мнению США, должна занимать нейтральную позицию, а не пытаться стать союзником КНР), ситуации в Европе, важнейших стратегических регионах, включая Ближний Восток, Иран (готовится новое соглашение по его ядерному сдерживанию). Ну и, понятно, тема российско-украинского противостояния. И по всем этим темам Штаты должны представить свои аргументы. А РФ будет представлять свои.

К сожалению, Украина не станет основным фактором данных переговоров. Мы сами не создали для этого соответствующих условий, предпосылок. Не предоставили аргументов, которыми могли бы апеллировать наши союзники во время разговора с Путиным. Да и Путину не предложили ничего, чтобы он пошел на эффективное урегулирование ситуации на Донбассе.

Украине нужно укреплять связи не только с теми, кто нас и так поддерживает, но и искать диалог с потенциальными союзниками

Понятно, что ключи от войны и мира находятся Кремля. Но нам важно подтолкнуть российское руководство к тому, чтобы в ход пошел ключ мира. Чтобы Путину куда важнее было уйти с Донбасса, чем остаться там. Какие мы представили аргументы для этого, в том числе нашим партнерам? Чем заинтересовали? Какие стратегии предложили?

Наша власть уже пробовала посмотреть в глаза Путину. Ни к чему хорошему это не привело. Предложение еще раз встретиться – абсурд. Следует искать аргументы и для РФ, и для наших западных партнеров. Выработать механизм совместных действий, который устроил бы и Путина. Без этого подвижек не будет.

А нагнетание истерии, в том числе в информационном поле, — путь в никуда. Мы готовы к любым действиям противника. Мы знаем, кто наш сосед. Мы помним, что творила Россия в 2014-2015, мы понимаем, кто продолжает снабжать боевиков ОРДЛО оружием, техникой, боеприпасами и даже кадрами. Но нам следует искать аргументы и возможности диалога, упреждая возможную агрессию.

Причем не просто укреплять связи с теми, кто нас и так поддерживает (США, Канада, Великобритания, Польша, Балтия), но и искать диалог с потенциальными союзниками (Китай, Турция, Япония, Индия), которые могут повлиять на РФ. И с самой Россией.

К сожалению, наш президент и его окружение на это не способны. Они могут проводить лишь отдельные пиар-акции, некие операции для поддержки имиджа. Но практических действий, которые дали бы практический результат, Зеленский и его окружение не демонстрируют.

Хоть рекомендации от профессионалов им поступают, представители этой власти к ним не прислушиваются, считая, что более глубинно знают ситуацию и могут эффективно действовать. Результаты показывают, что это не так.

Думаю, в перспективе будет меняться и концепция видения ситуации, и кадры, которые будут реализовывать новые программу по урегулированию конфликта.

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