Меркель встречается с Путиным перед визитом в Киев: чего ожидать

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Вечканова Елена
Накануне приезда в Украину немецкий канцлер Ангела Меркель проводит официальную встречу с российским президентом Владимиром Путиным. В пятницу, 20 августа, политические лидеры собираются обсудить внешнюю политику, в том числе ситуацию в Афганистане и на востоке Украины. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, чего ждать от этого визита, в том числе Украине, куда Меркель намерена прибыть 22 августа, и что может остаться за кадром.
Меркель встретится с Путиным перед визитом в Украину. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Руководитель "Агентства международных
исследований" Игорь Соловей напоминает, что осенью в Германии — выборы. А
это значит, что в стране будет новый глава правительства. Ведь нынешняя канцлер
Ангела Меркель заявила, что оставляет политику (говорят, что только немецкую,
но продолжит свою деятельность на уровне ЕС).
По его мнению, именно этим объясняется, что
Меркель под завершение своей каденции приехала в Москву, и только потом намерена
посетить Киев.
Эксперт также акцентирует: то, что именно это
является главной темой переговоров, подтвердил и президент Украины. В недавнем
интервью Владимир Зеленский высказал надежду, что Меркель и Путин достигнут
определенного согласия (некие гарантии для Украины, например, касательно
поставок минимальных объемов газа, который будет транспортироваться по нашей
ГТС в Европейский Союз), с которым канцлер Германии и прибудет в Киев.
Политолог, сотрудник Международного центра
перспективных исследований (МЦПД) Максим Степаненко не ожидает, что встреча Меркель
с Путиным приведет к каким-то существенным изменениям для Украины. Особенно в
вопросе мирного урегулирования.
Максим Степаненко не исключает, что Путин и
Меркель могут обсуждать (не вынося на публику) вопросы, связанные с "Крымской
платформой" (ее запуск запланирован на 23 августа) и "Северным потоком-2".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как специалисты оценивают предстоящую встречу Меркель и Зеленского, а также о каких ожиданиях от нее может идти речь. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, что именно Украине принес недавний визит немецкого канцлера к главе Белого Дома Джозефу Байдену.
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