Меркель встречается с Путиным перед визитом в Киев: чего ожидать

Накануне приезда в Украину немецкий канцлер Ангела Меркель проводит официальную встречу с российским президентом Владимиром Путиным. В пятницу, 20 августа, политические лидеры собираются обсудить внешнюю политику, в том числе ситуацию в Афганистане и на востоке Украины. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, чего ждать от этого визита, в том числе Украине, куда Меркель намерена прибыть 22 августа, и что может остаться за кадром.

Меркель встретится с Путиным перед визитом в Украину. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"В завершение своей каденции Меркель хочет оставить "наследство""

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей напоминает, что осенью в Германии — выборы. А это значит, что в стране будет новый глава правительства. Ведь нынешняя канцлер Ангела Меркель заявила, что оставляет политику (говорят, что только немецкую, но продолжит свою деятельность на уровне ЕС).

"Но в завершение своей каденции Меркель хочет оставить "наследство". Немцам — "Северный поток-2 ", гарантировать ФРГ дешевле энергоносители из России. ЕС — энергобезопасность: гарантии, что Украина и Россия ежегодно не будут возвращаться еще и к "газовым войнам". А Киеву — гарантии транзита российского газа именно через газотранспортную систему (ГТС) Украины", — поясняет эксперт.

По его мнению, именно этим объясняется, что Меркель под завершение своей каденции приехала в Москву, и только потом намерена посетить Киев.

"Ведь именно от Путина Меркель будет добиваться продления соглашения с Украиной (нынешнее истекает в конце 2024 года) о транзите российского газа через нашу ГТС на ближайшие 5 (а лучше — на 10) лет. Да, ту самую сделку, которая действует сейчас и которая была подписана в конце 2019-го тоже при непосредственном содействии Берлина", — отмечает Игорь Соловей.

Эксперт также акцентирует: то, что именно это является главной темой переговоров, подтвердил и президент Украины. В недавнем интервью Владимир Зеленский высказал надежду, что Меркель и Путин достигнут определенного согласия (некие гарантии для Украины, например, касательно поставок минимальных объемов газа, который будет транспортироваться по нашей ГТС в Европейский Союз), с которым канцлер Германии и прибудет в Киев.

"Другое дело — что взамен потребует Путин? А требовать взамен подписания соглашения по газу он может внедрения формулы Штайнмайера в украинское законодательство. То есть — забрать назад ОРДЛО на российских условиях. Или отпустить Медведчука. В любом случае, для Киева переговоры с Меркель, как и дальнейшие наши решения, простыми не будут", – прогнозирует Игорь Соловей.

"Нет смысла ожидать, что РФ отклонится от своей позиции касательно урегулирования конфликта на Донбассе"

Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Максим Степаненко не ожидает, что встреча Меркель с Путиным приведет к каким-то существенным изменениям для Украины. Особенно в вопросе мирного урегулирования.

"Тем не менее, хорошо, что такие встречи вообще происходят — некие контакты, консультации. Естественно, нет смысла ожидать, что РФ отклонится от своей позиции касательно урегулирования конфликта на Донбассе. Она стабильно стоит на ней на протяжении всего конфликта с Украиной. При этом возможность имплементации той же формулы Штайнмайера нашей страной — маловероятна, — считает эксперт. — Перед Днем независимости ни сам Зеленский, ни кто-то из его команды не решится на такой шаг. А потому подвижек в вопросе мирного урегулирования, даже с помощью наших европейских партнеров по нормандскому формату (а Германия является его частью) ожидать не приходится".

Максим Степаненко не исключает, что Путин и Меркель могут обсуждать (не вынося на публику) вопросы, связанные с "Крымской платформой" (ее запуск запланирован на 23 августа) и "Северным потоком-2".

"Понятно, что "Крымская платформа" раздражает Россию. И Путин будет пытаться установить для Германии некие линии допустимого (не допустимого) касательно этого проекта. В свою очередь, Германия может пытаться добиться от РФ неких гарантий для Украины после запуска СП-2, чтобы наша труба продолжала работать", — предполагает политолог.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как специалисты оценивают предстоящую встречу Меркель и Зеленского, а также о каких ожиданиях от нее может идти речь. Подробности — в нашем материале.

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