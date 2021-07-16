Переговоры Байдена и Меркель: что они значат для Украины

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Татьяна Веремеева
В Вашингтоне состоялись переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель. Эксперты оценили для портала "Комментарии" достигнутые договоренности, а также рассказали, изменится ли как-то ситуация с "Северным потоком-2" и что эти переговоры значат для Украины.
О чем говорили Байден и Меркель
Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец главным итогом встречи Меркель и Байдена называет подписание так называемой Вашингтонской декларации – документа, который закрепляет американо-немецкое лидерство в вопросах безопасности. Отдельное место в нем уделено роли НАТО, а также немецкому лидерству в Европе.
"Замечу, что Байден подписал Вашингтонскую декларацию не с представителями ЕС, а конкретно с руководством ФРГ. Таким образом он помогает Германии закрепить за собой статус ведущей страны не только на европейском континенте, но и более глобально. Ведь подобные двусторонние декларации США подписывает только со странами, представляющими стратегический интерес", – поясняет Тарас Березовец.
По его словам, Байден и Меркель вынесли за скобки все проблемы, связанные с РФ.
"Парадоксально, что в документах и заявлениях Байдена и Меркель акцентируют, что Россия не должна использовать "Северный поток-2" против интересов безопасности и стабильности в Европе, против Украины. Но при этом СП-2 как раз таки и представляет серьезную угрозу – и не только структурам ЕС, но и США и его ключевым союзникам в Европе, включая страны Балтии, Польшу, Украину. Эта двойственность, дуализм политики Байдена – фактически ремейк того, что делал президент Обама. Тогда звучали заявления о том, что США будут жестко преследовать РФ и Китай за нарушение прав человека. И тут же, по сути, соглашательская политика, которая в итоге привела к аннексии Крыма в 2014 году", – напоминает эксперт.
Он также отмечает, что Байден, декларируя жесткие действия в отношении РФ, по сути, отпустил вожжи и позволил закончить СП-2, сняв в мае последние санкции с компании, являющейся оператором этого проекта. И, по сути, позволил Кремлю получить суперважный рычаг влияния на ситуацию в ЕС. При этом поднимая Германию до статуса важнейшего партнера для РФ и США.
"Что касается Украины, то наша черная полоса внешней политики продолжается. После провального визита Зеленского в Берлин, мы вскоре столкнемся и с негативными последствиями от его визита в Вашингтон. Политика шантажа, которую сейчас Офиса президента использует в отношении США, подначивая китайским кейсом (мол, если что, мы уйдем не на Запад, а на Восток), ударит по нам же бумерангом. Такие трюки с американцами не проходят. И точно приведут к негативным для Украины последствиям", – прогнозирует Тарас Березовец.
Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов отмечает, что Меркель ведет себя примерно так, как вел себя Порошенко перед тем, как перестать быть президентом.
"Незадолго до ухода с поста главы государства он подписывал много указов, назаначал судей, пытался продлить свою политику и влияние. Меркель, вроде, уходит добровольно, не выдвигая на новых выборах. Но ее поведение похожее – провести как можно больше встреч, зафиксировать свою политику. Чтобы новый канцлер Германии вынужден был считаться с ее заявлениями, документами. Двигался в фарватере ее политики", – поясняет Николай Спиридонов.
По его мнению, во время общения Меркель с Байденом особо важных решений принято не было. В том числе по украинскому кейсу.
"Говорили о климате, об укреплении связей между США и ЕС, о "Северном потоке-2". Прозвучали дежурные заявления о поддержке территориальной целостности Украины. Отмечали, что надо продлить Украине возможность осуществлять транзит, зарабатывать на нем. Но внятно не было сказано – в каком объеме будет транзит, как долго, – акцентирует эксперт. – И, наконец, зачем это России? Ведь она начала строить "Северные потоки", обводящие Украину, вовсе не для того, чтобы использовать нашу газотранспортную систему (ГТС), с прокачкой по которой были периодические проблемы".
Николай Спиридонов не исключает, что некоторые время РФ будет поставлять газ в Европу через украинскую ГТС. Но объемы транзита точно упадут в разы. И будут совсем на иных условиях, чем сейчас.
"Украина теряет миллиарды. Свои экономические интересы нам отстоять не удалось. А для США и Германии важнее свои национальные интересны, что логично. Украина пытается увязать транзит с вопросами безопасности. Что если не будет прокачки российской газа через украинскую территорию, есть угроза полномасштабной войны с РФ. Которую уже ничего не будет сдерживать. Определенная логика в этом есть. Но Европа и Штаты, похоже, не считают, что такое возможно. А потому больше говорят о важности обезопасить Украину от российской агрессии, чем что-то предпринимают в данном направлении", – отмечает эксперт.
По его мнению, прошло время, когда Украине обещали поддержку и поддерживали в рамках разных форматов.
"Сейчас всё откровеннее наши западные партнеры отстаивать собственные интересы. Делая декларативные заявления по украинскому кейсу. Без активных действий по защите нашей страны. И склоняя официальный Киев к выполнению Минских соглашений, в том числе, в невыгодных для нас моментах, – подчеркивает Николай Спиридонов. – Возможно, та же отставка главы МВД Арсена Авакова связана с тем, что отстраняют ястребов из украинского руководства. И тем самым готовят страну к выполнению "Минска". Фактически это была форма капитуляции, на которую в 2015 году пошла прошлая власть. И которую, похоже, придется пытаться воплощать в жизнь власти нынешней".
Ранее "Комментарии" писали, что президент США Джо Байден заявил, что он и канцлер Германии Ангела Меркель договорились, что не позволят России использовать спорный газопровод "Северный поток-2" для угрозы своим соседям на фоне стремления ограничить геополитическое влияние Кремля.
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