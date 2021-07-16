Переговоры Байдена и Меркель: что они значат для Украины

В Вашингтоне состоялись переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель. Эксперты оценили для портала "Комментарии" достигнутые договоренности, а также рассказали, изменится ли как-то ситуация с "Северным потоком-2" и что эти переговоры значат для Украины.



О чем говорили Байден и Меркель

Вашингтонская декларация

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец главным итогом встречи Меркель и Байдена называет подписание так называемой Вашингтонской декларации – документа, который закрепляет американо-немецкое лидерство в вопросах безопасности. Отдельное место в нем уделено роли НАТО, а также немецкому лидерству в Европе.

"Замечу, что Байден подписал Вашингтонскую декларацию не с представителями ЕС, а конкретно с руководством ФРГ. Таким образом он помогает Германии закрепить за собой статус ведущей страны не только на европейском континенте, но и более глобально. Ведь подобные двусторонние декларации США подписывает только со странами, представляющими стратегический интерес", – поясняет Тарас Березовец.

По его словам, Байден и Меркель вынесли за скобки все проблемы, связанные с РФ.

"Парадоксально, что в документах и заявлениях Байдена и Меркель акцентируют, что Россия не должна использовать "Северный поток-2" против интересов безопасности и стабильности в Европе, против Украины. Но при этом СП-2 как раз таки и представляет серьезную угрозу – и не только структурам ЕС, но и США и его ключевым союзникам в Европе, включая страны Балтии, Польшу, Украину. Эта двойственность, дуализм политики Байдена – фактически ремейк того, что делал президент Обама. Тогда звучали заявления о том, что США будут жестко преследовать РФ и Китай за нарушение прав человека. И тут же, по сути, соглашательская политика, которая в итоге привела к аннексии Крыма в 2014 году", – напоминает эксперт.

Он также отмечает, что Байден, декларируя жесткие действия в отношении РФ, по сути, отпустил вожжи и позволил закончить СП-2, сняв в мае последние санкции с компании, являющейся оператором этого проекта. И, по сути, позволил Кремлю получить суперважный рычаг влияния на ситуацию в ЕС. При этом поднимая Германию до статуса важнейшего партнера для РФ и США.

"Что касается Украины, то наша черная полоса внешней политики продолжается. После провального визита Зеленского в Берлин, мы вскоре столкнемся и с негативными последствиями от его визита в Вашингтон. Политика шантажа, которую сейчас Офиса президента использует в отношении США, подначивая китайским кейсом (мол, если что, мы уйдем не на Запад, а на Восток), ударит по нам же бумерангом. Такие трюки с американцами не проходят. И точно приведут к негативным для Украины последствиям", – прогнозирует Тарас Березовец.

Указы Меркель

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов отмечает, что Меркель ведет себя примерно так, как вел себя Порошенко перед тем, как перестать быть президентом.

"Незадолго до ухода с поста главы государства он подписывал много указов, назаначал судей, пытался продлить свою политику и влияние. Меркель, вроде, уходит добровольно, не выдвигая на новых выборах. Но ее поведение похожее – провести как можно больше встреч, зафиксировать свою политику. Чтобы новый канцлер Германии вынужден был считаться с ее заявлениями, документами. Двигался в фарватере ее политики", – поясняет Николай Спиридонов.

По его мнению, во время общения Меркель с Байденом особо важных решений принято не было. В том числе по украинскому кейсу.

"Говорили о климате, об укреплении связей между США и ЕС, о "Северном потоке-2". Прозвучали дежурные заявления о поддержке территориальной целостности Украины. Отмечали, что надо продлить Украине возможность осуществлять транзит, зарабатывать на нем. Но внятно не было сказано – в каком объеме будет транзит, как долго, – акцентирует эксперт. – И, наконец, зачем это России? Ведь она начала строить "Северные потоки", обводящие Украину, вовсе не для того, чтобы использовать нашу газотранспортную систему (ГТС), с прокачкой по которой были периодические проблемы".

Николай Спиридонов не исключает, что некоторые время РФ будет поставлять газ в Европу через украинскую ГТС. Но объемы транзита точно упадут в разы. И будут совсем на иных условиях, чем сейчас.

"Украина теряет миллиарды. Свои экономические интересы нам отстоять не удалось. А для США и Германии важнее свои национальные интересны, что логично. Украина пытается увязать транзит с вопросами безопасности. Что если не будет прокачки российской газа через украинскую территорию, есть угроза полномасштабной войны с РФ. Которую уже ничего не будет сдерживать. Определенная логика в этом есть. Но Европа и Штаты, похоже, не считают, что такое возможно. А потому больше говорят о важности обезопасить Украину от российской агрессии, чем что-то предпринимают в данном направлении", – отмечает эксперт.

По его мнению, прошло время, когда Украине обещали поддержку и поддерживали в рамках разных форматов.

"Сейчас всё откровеннее наши западные партнеры отстаивать собственные интересы. Делая декларативные заявления по украинскому кейсу. Без активных действий по защите нашей страны. И склоняя официальный Киев к выполнению Минских соглашений, в том числе, в невыгодных для нас моментах, – подчеркивает Николай Спиридонов. – Возможно, та же отставка главы МВД Арсена Авакова связана с тем, что отстраняют ястребов из украинского руководства. И тем самым готовят страну к выполнению "Минска". Фактически это была форма капитуляции, на которую в 2015 году пошла прошлая власть. И которую, похоже, придется пытаться воплощать в жизнь власти нынешней".

Ранее "Комментарии" писали, что президент США Джо Байден заявил, что он и канцлер Германии Ангела Меркель договорились, что не позволят России использовать спорный газопровод "Северный поток-2" для угрозы своим соседям на фоне стремления ограничить геополитическое влияние Кремля.





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