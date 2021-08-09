Визит Меркель в Украину: какие цели преследует канцлер ФРГ

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Елизавета Черных
Незадолго до празднования 30-й годовщины Независимости Украины нашу страну посетит канцлер Германии Ангела Меркель. Согласно сообщению пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, встреча немецкого политика с главой украинского государства запланирована на воскресенье, 22 августа.
Владимир Зеленский и Ангела Меркель - фото из открытых источников
Политолог и журналист Дмитрий Воронков связывает этот визит, если он состоится, с предстоящим саммитом "Крымской платформы". Особенно с учетом того, что дата саммита назначена на 23-е августа, т.е. на следующий день.
Посему касательно причин данного визита Меркель именно за день до саммита, Дмитрий Воронков предполагает две версии. Первая заключается в том, что Меркель хочет удостовериться, что "сделка" состоится и на КП не будет каких-то неприятных сюрпризов или высказываний в адрес Германии касательно энергетической безопасности Европы. Тем более, в случае ее присутствия на саммите.
Вторая – визит, по сути, с той же целью или попыткой уговорить, если в Киеве еще нет четкой определенности, как себя вести публично по этому вопросу. Но вторая версия может разниться лишь с тем моментом, что сама Меркель не будет присутствовать на КП и аналогично Вашингтону ФРГ будет представлена на саммите посредством более низкого правительственного звена. А может тут есть и определенный момент шантажа. При наличии консенсуса с Зеленским по СП-2, Меркель намеренно может порадовать своим присутствием на саммите, поскольку это важно для Украины с позиции, как международного имиджа, так и внутреннего. Так как большинство сильных игроков, судя по всему, не собираются это делать на самом высоком уровне. И поэтому Киеву очень важно продемонстрировать присутствие мировых лидеров непосредственно, а не их представителей.
Дмитрий Воронков также прокомментировал наличие связи между визитом Меркель и встречей Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, которая должна состояться 30 августа. По мнению эксперта, она отсутствует, поскольку инициатором выступил Киев и выступает уже давно.
Ранее портал "Комментарии" писал, какие важные решения могут быть приняты на встрече Байдена с Зеленским.
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