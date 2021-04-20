Меркель ответила, считает ли Путина убийцей (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Вопрос о том, является
ли убийцей российский президент Владимир Путин, ранее заданный главе Штатов
Джозефу Байдену, получил большую популярность. Об этом спрашивают многих
украинских и зарубежных политиков, а также общественных деятелей. По информации
народного депутата от "ЕС" Алексея Гончаренко, нынче ответ прозвучал и от
немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Ангела Меркель. Фото: AFP
Мнением Меркель поинтересовался
сам Гончаренко. Возможность короткого диалога у политиков появилась во время очередного
заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Депутат попросил Ангелу
Меркель однозначно ответить, считает ли она Путина убийцей. Стоит отметить, что
Алексей Гончаренко обратился к канцлеру на ее родном языке, немецком.
Во время своего
выступления Меркель подчеркнула, что ответит "своими словами". Политик
заверила, что вместе с большинством западных политиков выступает с ярой
критикой многих действий российского президента. Больше того — она не стесняется
критиковать Путина и при личном общении с ним.
По мнению
канцлера, в России часто наблюдается нарушение различных прав и свобод
человека. Сама Меркель лично поднимала в беседах с Путиным тему политического
преследования оппозиционера Алексея Навального. Однако это, по ее словам, лишь
одно из неприемлемых для нее решений, одобренных Путиным и его правительством.
И хотя
однозначного ответа от Меркель не прозвучало, Алексей Гончаренко считает, что с
дипломатического языка слова канцлера можно перевести, как "да".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как в Белом Доме прокомментировали утверждение Байдена о Путине-убийце.
Помимо этого на портале вы можете прочесть, кто из европейских президентов присоединился к американскому в этом утверждении.
Найдется на сайте и информация о реакции самого Владимира Путина на подобное заявление. Спойлер — для своего ответа политик воспользовался детским стишком. Подробности ищите в нашем материале.
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