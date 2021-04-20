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Главная Новости Политика внешняя политика Меркель ответила, считает ли Путина убийцей (ВИДЕО)
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Меркель ответила, считает ли Путина убийцей (ВИДЕО)

Канцлер Германии утверждает, что Россия регулярно нарушает различные права человека

сегодня, 14:06
Автор:

Вечканова Елена

Вопрос о том, является ли убийцей российский президент Владимир Путин, ранее заданный главе Штатов Джозефу Байдену, получил большую популярность. Об этом спрашивают многих украинских и зарубежных политиков, а также общественных деятелей. По информации народного депутата от "ЕС" Алексея Гончаренко, нынче ответ прозвучал и от немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Меркель ответила, считает ли Путина убийцей (ВИДЕО)

Ангела Меркель. Фото: AFP

Мнением Меркель поинтересовался сам Гончаренко. Возможность короткого диалога у политиков появилась во время очередного заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Депутат попросил Ангелу Меркель однозначно ответить, считает ли она Путина убийцей. Стоит отметить, что Алексей Гончаренко обратился к канцлеру на ее родном языке, немецком.

Во время своего выступления Меркель подчеркнула, что ответит "своими словами". Политик заверила, что вместе с большинством западных политиков выступает с ярой критикой многих действий российского президента. Больше того — она не стесняется критиковать Путина и при личном общении с ним.

По мнению канцлера, в России часто наблюдается нарушение различных прав и свобод человека. Сама Меркель лично поднимала в беседах с Путиным тему политического преследования оппозиционера Алексея Навального. Однако это, по ее словам, лишь одно из неприемлемых для нее решений, одобренных Путиным и его правительством.

И хотя однозначного ответа от Меркель не прозвучало, Алексей Гончаренко считает, что с дипломатического языка слова канцлера можно перевести, как "да".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как в Белом Доме прокомментировали утверждение Байдена о Путине-убийце. 

Помимо этого на портале вы можете прочесть, кто из европейских президентов присоединился к американскому в этом утверждении. 

Найдется на сайте и информация о реакции самого Владимира Путина на подобное заявление. Спойлер — для своего ответа политик воспользовался детским стишком. Подробности ищите в нашем материале.


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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/5797
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