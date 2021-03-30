Еще один президент назвал Путина убийцей

Еще один мировой лидер назвал главу России Владимира Путина убийцей. Это сделал президент Литвы — Гитанас Науседа. Об этом сообщает онлайн-издание DELFI.

Путин - убийца: еще один президент резко высказался о лидере России. Фото: 24tv.ua

Лидер сказал это во время общения с журналистом. Кроме того, Гитанас Науседа отметил, что Российская Федерация не уважает территориальную целостность соседних государств, в частности Украины.

Президент Литвы прокомментировал свое мнение.

"Я вижу много признаков вопиющего пренебрежения ценностями цивилизованного мира, пренебрежение правом наций на самоопределение, пренебрежением территориальной целостностью своих соседей, которое Кремль в последнее время довольно демонстративно проявляет", — подчеркнул Науседа.

Также лидер Литвы указал на слабые стороны России. По словам Науседы кремлевский режим "дрожит перед лицом растущей оппозиции". Соответственно, чтобы избежать свержения режима, власть пытается всеми способами подавить ярких представителей оппозиционных сил, в частности Алексея Навального.

Напомним, что впервые Владимира Путина убийцей назвал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Такое резкое высказывание может стать началом новой "холодной войны" в мире, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Также эта ситуация может нести опасность "горячей войны" для Украины. Но действительно ли существуют такие риски? Как их минимизировать? Ответы на эти вопросы ищите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, как Владимир Путин отреагировал на такое громкое заявление. Ответ был неожиданным и коротким. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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