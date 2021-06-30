Кто записал Медведчука в ряды украинских националистов

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает своего кума, а по совместительству украинского бизнесмена, народного депутата и главу политической партии "Оппозиционный блок — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука украинским националистом. Об этом он заявил во время эфира очередной ежегодной прямой линии с российским гарантом.

Путин и Медведчук - фото: РИА

Комментируя ситуацию с обвинением Медведчука в государственной измене и его аресте, глава РФ осудил украинскую власть и подчеркнул политический аспект дела, ведь его родственника "закрыли в преддверии избирательной кампании".

"Вот, Виктора Медведчука, который, на мой взгляд является украинским националистом, заперли в преддверии избирательной кампании дома. Принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные", — сказал Путин.

Также, по мнению российского президента, украинская власть не позволяет выстроить и укрепить нормальные отношения с Россией, чем делает себе только хуже.

Напомним, 17 мая журналисты Bihus.Info опубликовали десятки записей, на которых якобы звучит голос главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука с представителями оккупантов на Донбассе, так и приближенными к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее "Комментарии" писали, что Киевский апелляционный суд принял решение касательно избрания меры пресечения для Виктора Медведчука – политик должен находиться под домашним арестом до 9 июля.

В ходе судебного заседания меру пресечения, которую 13 мая политику избрал Печерский районный суд Киева, оспаривали и адвокаты, и прокуроры. Обе стороны не согласны с судебным решением. О доводах стороны защиты и обвинения рассказал нардеп от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Он также сообщил, что депутаты фракции ОПЗЖ подали заявления о передаче Медведчука под личное поручительство. Однако суд отказал им в этом.

Также мы сообщали, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку официально сообщено о подозрении в государственной измены и покушении на разграбление природных ресурсов оккупированного Крыма. Историк, политолог, правозащитник Вячеслав Лихачев рассказал изданию "Комментарии", приведут ли эти события к обострению на Донбассе, или наоборот — смогут принудить Кремль к миру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!