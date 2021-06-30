Кто записал Медведчука в ряды украинских националистов

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Данило Матюха
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает своего кума, а по совместительству украинского бизнесмена, народного депутата и главу политической партии "Оппозиционный блок — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука украинским националистом. Об этом он заявил во время эфира очередной ежегодной прямой линии с российским гарантом.
Путин и Медведчук - фото: РИА
Комментируя ситуацию с обвинением Медведчука в государственной измене и его аресте, глава РФ осудил украинскую власть и подчеркнул политический аспект дела, ведь его родственника "закрыли в преддверии избирательной кампании".
Также, по мнению российского президента, украинская власть не позволяет выстроить и укрепить нормальные отношения с Россией, чем делает себе только хуже.
Напомним, 17 мая журналисты Bihus.Info опубликовали десятки записей, на которых якобы звучит голос главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука с представителями оккупантов на Донбассе, так и приближенными к президенту РФ Владимиру Путину.
Ранее "Комментарии" писали, что Киевский апелляционный суд принял решение касательно избрания меры пресечения для Виктора Медведчука – политик должен находиться под домашним арестом до 9 июля.
В ходе судебного заседания меру пресечения, которую 13 мая политику избрал Печерский районный суд Киева, оспаривали и адвокаты, и прокуроры. Обе стороны не согласны с судебным решением. О доводах стороны защиты и обвинения рассказал нардеп от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Он также сообщил, что депутаты фракции ОПЗЖ подали заявления о передаче Медведчука под личное поручительство. Однако суд отказал им в этом.
Также мы сообщали, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку официально сообщено о подозрении в государственной измены и покушении на разграбление природных ресурсов оккупированного Крыма. Историк, политолог, правозащитник Вячеслав Лихачев рассказал изданию "Комментарии", приведут ли эти события к обострению на Донбассе, или наоборот — смогут принудить Кремль к миру.
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Якщо поведінка і результат однакові, як у всіх москалів, замаскованих вишиванками, то чому не поставити ознаку «=» між ними? Руйнівною для України є будь-яка проросійська діяльність, наші продажні «патріоти» в цьому досягли значного успіху, починаючи з втрати державності 1919 року. Ніхто Медведчука не закривав та не переслідує, депутати від ВО «Свобода» навіть допомагають уникнути санкцій РНБО, продавши йому «чистий» телеканал. Просто зараз Медведчуку треба витрачати більше рублів на купівлю наших «патріотів».