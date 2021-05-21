Суд на Медведчуком: в чем схлестнулись адвокаты и прокуроры

Адвокаты председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" ("ОПЗЖ") Виктора Медведчука заявили о незаконно проведенном расследовании и указали на нацистские высказывания одного из прокуроров. Сторона обвинения ответила своими аргументами. О доводах стороны защиты и обвинения рассказал народный депутат Украины от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин.



Виктор Медведчук (в центре). Фото из открытых источников

По словам адвоката Чередниченко, прокурор не уведомил Медведчука о подозрении, а Печерский суд поместил под домашний арест не подозреваемого, а свидетеля.



Дело против оппозиционного политика расследовалось незаконно, утверждает адвокат Лойфман. Так, расследование должно было проводить Государственное бюро расследований, а не Служба безопасности Украины, утверждает юрист. Соответственно, все собранные доказательства не имеют юридической силы. Кроме того, меру пресечения Медведчуку избрал Печерский суд Киева, а по закону должен был избирать Шевченковский.

Прокурор также незаконно создал межведомственную следственную группу, утверждает адвокат Коваль.

Адвокат Кирпичев заявил, что суд немотивированно избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста, а мог бы отпустить подозреваемого под личное поручительство.



Адвокат Скидан указал на то, что прокурор в судебном процессе, обосновывая необходимость арестовать Медведчука, ссылался на текст Шептицкого, восхваляющего Гитлера и нацистскую Германию.

"Выводы адвокатов: после речи прокурора, восхваляющего Гитлера и нацистскую Германию, неуполномоченный суд, рассмотрев материалы, собранные неуполномоченным лицом неуполномоченного органа досудебного расследования, избрал неоправданно строгую меру пресечения и необоснованно поместил под домашний арест не подозреваемого, а свидетеля, да ещё и народного депутата самой крупной оппозиционной партии Украины", — написал Кузьмин.

Народный депутат также привел аргументы стороны обвинения. По его словам, все три прокурора заявили, что следствие ведется законно и установлено, что Медведчук совершил тяжкое преступление. Якобы вина его полностью доказана, и он может сбежать из Украины и повлиять на следствие.

Прокуроры также уверяли суд, что у Медведчука очень много неустановленных следствием соучастников, а также в том, что политик — состоятельный и влиятельный человек, обладает отличными юридическими знаниями и имеет обширные связи среди юристов и депутатов Рады.

"Все это свидетельствует о том, что Медведчук опасен для общества и следствие опасается, что Медведчук и группа неустановленных следствием его соучастников могут совершать новые тяжкие преступления. Короче, Медведчук должен сидеть в тюрьме. А что касается нацистских предпочтений, изложенных в судебной речи прокурора, то это, по мнению стороны обвинения, был вовсе не нацизм, а патриотизм, а патриотизм, как известно, не нарушает украинских законов и приветствуется обществом. На этом все доводы обвинения исчерпаны", — рассказал Кузьмин.

Ранее нардеп от "ОПЗЖ" заявил, что для Киевского апелляционного суда уже очевидно, что уголовное преследование лидера оппозиции Виктора Медведчука является политически мотивированным.

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