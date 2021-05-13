Эксперт рассказал, могут ли подозрения Медведчуку принудить Кремль к миру

Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку официально сообщено о подозрении в государственной измены и покушении на разграбление природных ресурсов оккупированного Крыма. Историк, политолог, правозащитник Вячеслав Лихачев рассказал изданию "Комментарии", приведут ли эти события к обострению на Донбассе, или наоборот — смогут принудить Кремль к миру.

Владимир Путин и Виктор Медведчук - фото из открытых источников

Эксперт уверен, что в России выдвинутые против Медведчука обвинения воспринимаются как политическое давление на дружественную партию, которая, по словам главы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, "набирает очень серьезные уверенные рейтинги сейчас".

"И, конечно, следствие в отношении персонально Виктора Медведчука крайне неприятно для Владимира Путина. Можно предположить, что он воспринимает такие вещи как персональную обиду", — отмечает эксперт.

По мнению Вячеслава Лихачева, принудить таким образом Кремль к миру явно невозможно. Но вряд ли это было целью.

"Для российского президента это вполне может быть тем самым случаем пересечения "красных линий", касательно которых, согласно его обращению к Федеральному Собранию, Кремль сам решает, где они проходят, но за покушение на которые обещает реагировать ассиметрично. Так что Украине следует ожидать и обострения конфронтации в Донецкой и Луганской областях, и другие агрессивные шаги со стороны России, — прогнозирует эксперт. — Другое дело, что вряд ли для кого-нибудь произошедшее стало неожиданностью. После введения санкций решением СНБО выдвижение официальных обвинений прокуратурой было неизбежно".

Ранее портал "Комментарии" писал, что Виктор Медведчук официально ознакомился с предъявленными ему обвинениями и покинул Офис Генерального прокурора.





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