Эксперт рассказал, могут ли подозрения Медведчуку принудить Кремль к миру

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Елизавета Черных
Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку официально сообщено о подозрении в государственной измены и покушении на разграбление природных ресурсов оккупированного Крыма. Историк, политолог, правозащитник Вячеслав Лихачев рассказал изданию "Комментарии", приведут ли эти события к обострению на Донбассе, или наоборот — смогут принудить Кремль к миру.
Владимир Путин и Виктор Медведчук - фото из открытых источников
Эксперт уверен, что в России выдвинутые против Медведчука обвинения воспринимаются как политическое давление на дружественную партию, которая, по словам главы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, "набирает очень серьезные уверенные рейтинги сейчас".
"И, конечно, следствие в отношении персонально Виктора Медведчука крайне неприятно для Владимира Путина. Можно предположить, что он воспринимает такие вещи как персональную обиду", — отмечает эксперт.
По мнению Вячеслава Лихачева, принудить таким образом Кремль к миру явно невозможно. Но вряд ли это было целью.
Ранее портал "Комментарии" писал, что Виктор Медведчук официально ознакомился с предъявленными ему обвинениями и покинул Офис Генерального прокурора.
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