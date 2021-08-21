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Главная Новости Политика внешняя политика "Крымская платформа": стало известно имя представителя НАТО на саммите
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"Крымская платформа": стало известно имя представителя НАТО на саммите

Североатлантический Альянс выбрал своего представителя

сегодня, 22:08
Автор:

Корж Антон

Представлять на саммите "Крымской платформы" Североатлантический Альянс (НАТО) будет заместитель генерального секретаря военно-политического блока Мирча Джоанэ. Об этом сообщается на сайте НАТО.

"Крымская платформа": стало известно имя представителя НАТО на саммите

Мирча Джоанэ. Фото: Сайт НАТО

Отмечается, что чиновник НАТО приедет в Киев 23 августа и примет участие в учредительном саммите "Крымской платформы". Также он останется на торжества по случаю 30-летия Независимости Украины и выступит на панельной дискуссии "Угрозы Азово-Черноморскому региону как вызов международной безопасности: консолидация усилий и пути решения".

24 августа, кроме участия в торжествах, Джоанэ встретится с председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым, министром реинтеграции оккупированных территорий Алексеем Резниковым и секретарем Совета национальной безопасности и Украины Алексеем Даниловым.

Напомним, что первые участники саммита уже начали прибывать в Украину. Подробнее об этом — в публикации портала "Комментарии".

Напомним, что учредительный саммит "Крымской платформы" состоится в Киеве накануне Дня Независимости Украины. Участие в саммите подтвердили несколько десятков стран, также прибудут представители от Европейского Союза и НАТО.

До этого эксперты рассказали, поможет ли саммит деоккупировать Крым, а также получится ли у Украины вернуть свои территории или же инициатива ударит в пустоту.

Также посещение саммита "Крымской платформы" — политический риск для большинства участников. Россия предпринимала и продолжает предпринимать отчаянные попытки сорвать саммит и дискредитировать украинскую инициативу по деоккупации Крыма, который Москва присвоила в 2014 году.


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Источник: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_186136.htm
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