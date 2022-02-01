Сдерживание вооруженной агрессии РФ: итоги заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины

В понедельник, 31 января, состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвященное сдерживанию новой волны вооруженной агрессии РФ против Украины.

Совбез ООН - фото из открытых источников

Прозвучали жесткие заявления со стороны США, Украины – не менее жесткие от России.

Что можно сказать по итогам заседания? Как могут далее развиваться события? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Несмотря на громкие заявления наших союзников, Украина остается наедине с многоуровневым давлением РФ, что представляет прямые угрозы и риски национальной безопасности

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин рассуждает так:

"Известную гегелевскую фразу: "История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса", в случае заседания Совета Безопасности ООН по Украине, созванного по инициативе США, можно интерпретировать как классический "трагифарс" времен холодной войны".

Он отмечает, что пять стран из пятнадцати (РФ, Китай, Индия, Габон и Кения) не поддержали созыв Совета, а представитель России при ООН Василий Небензя и вовсе демонстративно покинул заседании Совета Безопасности.

"В итоге девять постпредов при Совбезе ООН поддержали представителя США (Линда Томас-Гринфилд) в намерении обсудить "на открытой площадке" ситуацию вокруг Украины, которой Россия угрожает военными действиями в случае невыполнения требований. Элемент трагифарса в том, что в заявлении не было конкретики – о каких угрозах и требованиях идет речь. Кроме как "Россия собирается увеличить присутствие на белорусско-украинской границе на 30 тысяч военных в начале февраля". Очевидно, этому "предвидению" наших американских партнеров теперь точно никогда не найдется подтверждения. Россию никто не исключит из ООН (хотя бы из постоянных членов СБ ООН), как когда-то Германию и СССР из Лиги Наций", – уверен Андрей Мишин.

По его мнению, в широком смысле перед нами – желание заболтать проблему, как в басне про мальчика-пастуха и волков.

"Подобная позиция США отсылает нас к мнимым женевским договоренностям президентов РФ и США летом прошлого года, – считает эксперт. – В целом, несмотря на громкие заявления наших союзников, Украина остается наедине с многоуровневым давлением РФ, что представляет прямые угрозы и риски национальной безопасности".

Заседание ООН нанесло тяжелый удар по постоянным попыткам российской пропаганды представить РФ в качестве страны, якобы защищающейся от каких-то внешних угроз

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос уверен, что само проведение открытого заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины стало крупным внешнеполитическим поражением РФ.

"Не случайно Россия была категорически против его созыва, – отмечает эксперт. – Уже в ходе самого заседания в адрес Москвы абсолютно справедливо звучали фразы о том, что российская агрессия сегодня – это угроза не только для Украины, а и для Европы и всеобщего международного порядка".

По мнению Олега Белоколоса, это заседание ООН нанесло тяжелый удар по постоянным попыткам российской пропаганды представить РФ в качестве страны, якобы защищающейся от каких-то внешних угроз.

"Очевидно, Киеву следует выразить признательность тем странам, которые поддержали проведение данного мероприятия – а это, по информации СМИ, были США, Великобритания, Франция, Албания, Бразилия, Гана, Ирландия, Мексика, Норвегия, ОАЭ. И, конечно, нужно обратить внимание на тех, кто воздержался (Габон, Индия и Кения) и тех, кто был против – РФ, КНР. В то же время, нам, в Украине, следует ясно понимать, что войны не выигрываются на заседаниях ООН, и соответственно, постоянно крепить свою оборону. Очевидно, что Россия при любых обстоятельствах не откажется от агрессивных намерений в отношении Украины", – резюмирует эксперт.

Ранее на портале "Комментарии" - Данилов заявил, что Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек в случае нападения России.





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