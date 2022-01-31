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Данилов заявил, что Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек в случае нападения России

Данилов заявил, что Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек

31 января 2022, 23:55
Автор:

Лиля Воробьева
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По заявлению секретаря Совета национальной безопасности и обороны нашей страны Алексея Данилова, Украина может провести мобилизацию до 2,5 млн. человек в случае вторжения на ее территорию. Чиновник убежден, что Россия способна к совершению провокации "в любой момент".

Данилов заявил, что Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек в случае нападения России

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Об этом информирует Associated Press .

Как отметил секретарь СНБО, 120- тысячная группировка российской армии сосредоточена недалеко от нашей страны, и Кремль может совершить провокацию "в любой момент".

Важно, что Данилов считает, что для начала предстоящего нападения на украинскую территорию РФ начнет масштабные приготовления, которые можно легко отследить.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Данилов рассказал, какой план сегодня у Путина. План Путина не изменился последние восемь лет. Он остается прежним – исчезновение украинского государства с карты мира. Россия действует по ранее изложенному алгоритму. Сначала они аннексировали Крым, затем оккупировали часть Донбасса. Оккупация Донецкой и Луганской областей понадобилась россиянам, чтобы вопрос с аннексией Крыма пошел на второй план. При этом Алексей Данилов обращает внимание, что Минские соглашения тогда были подписаны под дулом автомата и не могут быть реализованы, потому что украинское общество это никак не примет. Что касается увеличения российских войск на украинско-российской границе, то секретарь СНБО ответил, что это не стало для власти неожиданностью, потому что мы постоянно живем в большом напряжении. Глобально у Путина есть план реконструкции Советской империи, невозможно без участия Украины.


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Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-russia-france-germany-europe-d9a2ed365b58d35274bf0c3c18427e81
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