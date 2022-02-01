Украина может "уничтожить себя": чем закончились дебаты между Россией и США на заседании Совбеза ООН

Украина будет нести ответственность за свое уничтожение, если подорвет существующие мирные соглашения, предупредил высокопоставленный российский дипломат во время боевых дебатов Совбеза ООН по кризису. Об этом сообщает The Guardian.

Совбез ООН провел заседание по ситуации между Украиной и Россией в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - The Guardian

Предупреждение Василия Небензя, постоянного представителя России в ООН, поступило в день продолжения дипломатии высокого уровня, направленной на разряжение кризиса в Украине.

Сессия Совбеза в понедельник, 31 января, не сделала ни одного шага для сокращения широкого разрыва между Россией и Западом, но стала испытанием дипломатической силы на мировой арене. Небензя начал встречу с того, что высмеял заявления Запада о спланированном нападении России как "истерику" и обвинил Украину в несоблюдении Минских соглашений 2014 и 2015 годов, которые должны были положить конец конфликту между киевским правительством и поддерживаемыми Россией сепаратистами в Луганской и Донецкой областях.

Небензя, постоянный представитель России в ООН, также обвинил западные страны в том, что они "активно накачивают Украину полным оружием", которое, по его словам, будет использовано против мирного населения на востоке страны и "нарушает Минские договоренности".

Свое обращение в Совет безопасности он закончил предупреждением.

"Если наши западные партнеры подтолкнут Киев к саботированию Минских договоренностей, что Украина… охотно делает, то это может закончиться абсолютно хуже для Украины. И не потому, что кто-то ее уничтожил, а потому, что Украина уничтожила бы сама себя, а Россия к этому не имеет никакого отношения ", – сказал Небензя.

Соединенные Штаты призвали к экстренным дебатам по Украине в рамках дипломатической кампании, чтобы отразить то, что Вашингтон и его союзники считают запланированным вторжением России в Украину.

Россия пыталась прекратить дебаты в Совете безопасности по Украине, пока она не взяла на себя председательство в Раде во вторник, 1 февраля. Но только Китай поддержал свою оппозицию, а Габон, Индия и Кения воздержались, оставив США более девяти голосов, необходимых для продолжения открытого заседания по кризису.

В своем выступлении представитель США Линда Томас-Гринфилд сказала, что даже в то время, когда этот вопрос обсуждался в Нью-Йорке, Россия продолжала добавлять более 100 000 военных, которые уже сосредоточены у границ Украины, и через несколько дней будет иметь 30 000 в Белоруси.

"Россия уже использовала более 2000 железнодорожных вагонов для перемещения войск и оружия из всей России в украинскую границу. Россия также перебросила в Беларусь почти 5000 военнослужащих с баллистическими ракетами малой дальности, спецподразделениями и зенитными батареями. Мы видели доказательства того, что Россия намерена расширить свои намерения. присутствие более 30 000 военнослужащих вблизи белорусско-украинской границы, менее чем за два часа к северу от Киева, до начала февраля ", — сказала Томас-Гринфилд.

Выступая в конце сессии, представитель Украины Сергей Кислица описал наращивание Россией войск и военной техники у границ своей страны. Кислица отметил, что сейчас у границ Украины и в Крыму скопления 112 тыс. российских военных, еще 18 000 развернуто в море у побережья страны. Он обратил внимание на изящество вооружения, которое собирается в Беларуси, включая ракеты "Искандер", зенитные комплексы "Панцирь" и передовые реактивные истребители Сухого-35.

В своем комментарии Совету безопасности Небензя настаивал, что военные учения не являются чем-то необычным.

Представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков заявил, что российские войска находятся в его стране для проведения совместных учений с 10 по 20 февраля "для разработки совместных мер по ликвидации угрозы на границах нашего союзного государства, в том числе вызванной миграционным кризисом и необходимости стабилизации гуманитарной ситуации" .

Объединенные силы двух стран, по словам Рыбакова, организуют оборону "стратегически важных объектов" и "будут сдерживать и отражать активную внешнюю агрессию".

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия возвращает свои войска в места постоянной дислокации.

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