logo
Русский Українська

BTC/USD

56135.00

ETH/USD

2439.96

LTC/USD

274.11

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук признался, о чем бы поговорил с Путиным (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Кравчук признался, о чем бы поговорил с Путиным (ВИДЕО)

Глава украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонид Кравчук готов незамедлительно встретиться с президентом РФ Путиным

сегодня, 18:38
Автор:

Вечканова Елена

Деловые отношения между украинским и российским правительством с каждым днем стремительно ухудшаются. При этом Украина продолжает надеяться на конструктивный диалог.

Кравчук признался, о чем бы поговорил с Путиным (ВИДЕО)

Кравчук хотел бы встретиться с Путиным. Фото: УНИАН

Поддержав недавнее предложение Владимира Зеленского встретиться с Путиным, о похожем желании рассказал и экс-президент Леонид Кравчук. Новость сообщает "Украина 24".

По словам политика, у него имеется множество тезисов, которые можно было бы озвучить главе РФ. Также Кравчук говорит, что отдельно пообщался бы и с представителями Кремля. Его не устраивает то, сколько ненависти эти чиновники демонстрируют к Украине.

Отметим, что в своей речи Кравчук вспомнил даже Беларусь. По мнению руководителя украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса, Лукашенко превращает страну, которой руководит, в настоящего "холуя" Российской Федерации. Украина же во главе с Владимиром Зеленским, считает Кравчук, для Путина давно записана в разряд "врагов".

Бывший украинский президент жестко раскритиковал Россию и ее поведение на международной арене. Помимо прочего, Кравчук напомнил, что пока представители других цивилизованных стран развиваются, в РФ постоянно воюют. По его словам, солдаты армии РФ способны лишь приходить на чужую землю с оружием в руках и угрожать.

Помимо прочего, Леонид Кравчук вспомнил и некоторых украинских политиков. Экс-президент убежден, что в нынешнем правительстве, несмотря не семилетнюю войну на Донбассе, до сих пор остались люди, непонимающие, кто является врагом. Сейчас же, говорит Кравчук, враг в лице России и вовсе стоит на пороге — громыхает техникой возле украинской границы.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают предложение Зеленского встретиться на Донбассе.

Также на портале вы можете узнать, почему во время выступления 21 апреля Путин не затронул тему Украины или войны на Донбассе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ukraina24tv/7248
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ