Кравчук признался, о чем бы поговорил с Путиным (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Деловые отношения между украинским и российским правительством с каждым днем стремительно ухудшаются. При этом Украина продолжает надеяться на конструктивный диалог.
Кравчук хотел бы встретиться с Путиным. Фото: УНИАН
Поддержав недавнее предложение Владимира Зеленского встретиться с Путиным, о похожем желании рассказал и экс-президент Леонид Кравчук. Новость
сообщает "Украина 24".
По словам политика, у него имеется множество тезисов, которые можно было бы озвучить главе РФ.
Также Кравчук говорит, что отдельно пообщался бы и с представителями Кремля. Его не устраивает то, сколько ненависти эти чиновники демонстрируют к
Украине.
Отметим, что в
своей речи Кравчук вспомнил даже Беларусь. По мнению руководителя украинской
делегации в ТКГ по вопросам Донбасса, Лукашенко превращает страну, которой
руководит, в настоящего "холуя" Российской Федерации. Украина же во главе с
Владимиром Зеленским, считает Кравчук, для Путина давно записана в разряд "врагов".
Бывший украинский
президент жестко раскритиковал Россию и ее поведение на международной арене.
Помимо прочего, Кравчук напомнил, что пока представители других цивилизованных
стран развиваются, в РФ постоянно воюют. По его словам, солдаты армии РФ
способны лишь приходить на чужую землю с оружием в руках и угрожать.
Помимо прочего,
Леонид Кравчук вспомнил и некоторых украинских политиков. Экс-президент
убежден, что в нынешнем правительстве, несмотря не семилетнюю войну на
Донбассе, до сих пор остались люди, непонимающие, кто является врагом. Сейчас
же, говорит Кравчук, враг в лице России и вовсе стоит на пороге — громыхает техникой
возле украинской границы.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как эксперты оценивают предложение Зеленского встретиться на Донбассе.
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