Кравчук признался, о чем бы поговорил с Путиным (ВИДЕО)

Деловые отношения между украинским и российским правительством с каждым днем стремительно ухудшаются. При этом Украина продолжает надеяться на конструктивный диалог.

Кравчук хотел бы встретиться с Путиным. Фото: УНИАН

Поддержав недавнее предложение Владимира Зеленского встретиться с Путиным, о похожем желании рассказал и экс-президент Леонид Кравчук. Новость сообщает "Украина 24".



По словам политика, у него имеется множество тезисов, которые можно было бы озвучить главе РФ. Также Кравчук говорит, что отдельно пообщался бы и с представителями Кремля. Его не устраивает то, сколько ненависти эти чиновники демонстрируют к Украине.

Отметим, что в своей речи Кравчук вспомнил даже Беларусь. По мнению руководителя украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса, Лукашенко превращает страну, которой руководит, в настоящего "холуя" Российской Федерации. Украина же во главе с Владимиром Зеленским, считает Кравчук, для Путина давно записана в разряд "врагов".

Бывший украинский президент жестко раскритиковал Россию и ее поведение на международной арене. Помимо прочего, Кравчук напомнил, что пока представители других цивилизованных стран развиваются, в РФ постоянно воюют. По его словам, солдаты армии РФ способны лишь приходить на чужую землю с оружием в руках и угрожать.

Помимо прочего, Леонид Кравчук вспомнил и некоторых украинских политиков. Экс-президент убежден, что в нынешнем правительстве, несмотря не семилетнюю войну на Донбассе, до сих пор остались люди, непонимающие, кто является врагом. Сейчас же, говорит Кравчук, враг в лице России и вовсе стоит на пороге — громыхает техникой возле украинской границы.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают предложение Зеленского встретиться на Донбассе.

Также на портале вы можете узнать, почему во время выступления 21 апреля Путин не затронул тему Украины или войны на Донбассе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!