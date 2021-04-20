Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"

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Ольга Чародий
Президент Владимир Зеленский записал актуальное видеообращение
к украинцам, в котором потребовал от России отвести свои войска от границ нашей
страны.
Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)
Он также призвал мировых лидеров проявить настоящую
решительность, не ограничиваясь традиционной обеспокоенностью.
К российскому президенту Путину он обратился на русском
языке, отметив, что в отличие от драки, в войне проигрывают все, а мир на
танках принести нельзя.
Напомним, пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о том, на что готов пойти президент Украины для того, чтобы завершить войну на Донбассе, и заявила, что наша страна хочет урегулировать конфликт дипломатическим путем. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Дом", который вещает на временно оккупированные территории.
Как сообщали ранее многие международные партнеры вместе с украинцами с нетерпением ожидали окончания переговоров Владимира Зеленского с французским президентом Эммануэлем Макроном. Еще больше интереса добавилось после информации о том, что по видеосвязи с ними будет общаться и немецкий канцлер Ангела Меркель. Интересно, что во время выхода к прессе глава украинского государства не сообщил ни о каких дипломатических прорывах.
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