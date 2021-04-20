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Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров проявить настоящую решительность, не ограничиваясь традиционной обеспокоенностью

20 апреля 2021, 23:47
Автор:

Ольга Чародий

Президент Владимир Зеленский записал актуальное видеообращение к украинцам, в котором потребовал от России отвести свои войска от границ нашей страны.

Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

"У наших госграниц сконцентрированы российские войска. Официально Россия называет это военными учениями. Неофициально весь мир называет это шантажом. Волнует ли это нас? Да. Требует ли Украина и ее международные партнеры отвести войска от наших границ? Да. Ведь РФ постоянно повторяет, что она стремится к миру. Но в то же время создает все предпосылки для эскалации. Означает ли это, что эскалация неизбежна? Нет. Хочет ли войны Украина? Нет", — сказал президент.

Он также призвал мировых лидеров проявить настоящую решительность, не ограничиваясь традиционной обеспокоенностью.

К российскому президенту Путину он обратился на русском языке, отметив, что в отличие от драки, в войне проигрывают все, а мир на танках принести нельзя.

"Я готов встретиться с Вами в любой точке Донбасса", — сказал Зеленский, напомнив, что Россия отказалась поддержать полное прекращение огня, лицемерно предложив встретиться на линии разграничения, чтобы "максимально точно увидеть и понять ситуацию" — добавил Зеленский. 

 Напомним, пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о том, на что готов пойти президент Украины для того, чтобы завершить войну на Донбассе, и заявила, что наша страна хочет урегулировать конфликт дипломатическим путем. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Дом", который вещает на временно оккупированные территории. 

Как сообщали ранее многие международные партнеры вместе с украинцами с нетерпением ожидали окончания переговоров Владимира Зеленского с французским президентом Эммануэлем Макроном. Еще больше интереса добавилось после информации о том, что по видеосвязи с ними будет общаться и немецкий канцлер Ангела Меркель. Интересно, что во время выхода к прессе глава украинского государства не сообщил ни о каких дипломатических прорывах.




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Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/288041556338412/
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