Новое обращение Зеленского: какой будет реакция РФ и согласится ли Путин встретиться на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил вечером 20 апреля видеообращение, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Он также потребовал отвести российские войска от границ нашей страны и призвал мировых лидеров проявить настоящую решительность, а не традиционную обеспокоенность. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" данное обращение и то, как него может отреагировать РФ.

Обращение Владимира Зеленского. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"Украинская дипломатия сыграла на опережение. Мы ставим Путина в неудобное положение"

Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Алексей Гарань считает, что обращение Зеленского — достаточно сильное.

"В нем правильно расставлены акценты, включая посылы к западным партнерам. Четко излагается украинская позиция, — отмечает Алексей Гарань. — Я думаю, что с технологической точки зрения всё специально сделано накануне выступления Путина с посланием к Федеральному собранию. Украинская дипломатия сыграла на опережение. Мы ставим Путина в неудобное положение".

Но есть, по мнению эксперта, и определенные опасности, вытекающие из обращения. Первая – предложение встретиться с Путиным в любой точке украинского Донбасса. "Временно оккупированные Донецк и Луганск — это же тоже украинский Донбасс, — подчеркивает Алексей Гарань. — А вдруг Путин согласится? И назначит встречу именно там. И будут "многочисленные митинги трудящихся" с приветствием Путина и против Зеленского. Не думаю, что Путин на это пойдет, но — а вдруг?"

Вторым опасным моментом эксперт называет двухсторонние переговоры с Кремлем, независимо от имен президентов, это всегда шаг к возможной западне. Москва обманет, будет давить, уверен Алексей Гарань. Потому лучше вести переговоры в присутствии наших западных партнеров.

"Я также не понял в этом обращении намеки Зеленского на каких-то политиков, которые якобы призывают к войне на Донбассе и действуют по принципу "чем хуже, тем лучше". Я таких политиков не знаю в Украине. Но я догадываюсь, в чей огород этот камень. Наверное, в сторону предшественника Зеленского на посту президента. Это было совершенно неуместно", — считает Алексей Гарань.

"Видеообращение Зеленского было в основном рассчитано на внутреннюю аудиторию"

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что видеообращение Зеленского точно не случайно вышло накануне намеченного на 21 апреля обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

"То, что говорил Зеленский, те посылы, с которыми выступал – это, фактически, попытка включиться в информационный фон, который создает грядущее путинское послание. Этакий заочный диалог с российской властью, которая в последнее время демонстративно игнорирует попытки официального Киева вести диалог. В этом смысле показательны переговоры глав нормандского формата в формате "трое без одного". Франция, Германия и Россия. Или Франция, Германия и Украина. Но без варианта, где есть и РФ, и Украина. В Кремле тем самым показывают, что не готовы говорить с Зеленским, потому что считают, будто Украина не выполнила взятые на себя ранее обязательства по кейсу Донбасса", — отмечает Алексей Якубин.

По его мнению, в РФ отвечать на эти посылы будут общими фразами, без указания на адресата. Из серии "в (на) Украине говорят". Чтобы не вступать в дискуссию. Также эксперт подчеркивает, что, несмотря на явную привязку к посланию Путина, видеообращение Зеленского было в основном рассчитано на внутреннюю аудиторию. И вряд ли принесло успокоение обществу.

"Звучали милитарные фразы, моменты, что, в случае чего, мы готовы к мобилизации, к войне. Более того, Зеленский подписал закон, который предполагает призыв на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации, — акцентирует политолог. — С моей точки зрения, это выступление Зеленского — точно не то, которое хотел бы увидеть его избиратель в 2019-м. Люди, голосуя за Зеленского, рассчитывали на быстрый мир, а получили милитарную риторику".

Ранее "Комментарии" писали, что в Госдуме допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс.



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