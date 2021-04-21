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Главная Новости Политика внешняя политика Эксперты пояснили, почему Путин умолчал о Донбассе и Украине во время послания
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Эксперты пояснили, почему Путин умолчал о Донбассе и Украине во время послания

Эксперты рассказали, почему президент России Владимир Путин не сказал ничего о так называемых «ДНР» и «ЛНР» во время послания к Федеральному собранию в 2021 году

сегодня, 17:50
Автор:

Таисия Ерохина

Прогнозы о том, что во время послания к Федеральному собранию в 2021 году президента Российской Федерации Владимир Путин открыто обратится к так называемым "ЛДНР", находящимся на оккупированной территории Украины, не оправдались. Об этом говорится в материале издания "Комментарии".

Эксперты пояснили, почему Путин умолчал о Донбассе и Украине во время послания

Путин. Фото из открытых источников

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк отмечает, что Путин не подавал никаких сигналов касательно Украины. Более того – фактически не упоминал о нашей стране, разве что в ракурсе "госпереворота" 2014 года.

"Также он умолчал о ситуации на Донбассе. Поддерживая, похоже, кремлевские меседжи о "внутреннем конфликте" в Украине", — считает эксперт.

Тогда как политический эксперт Денис Гороховский заявил, что сегодня во время ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин, по сути, не сказал ничего нового.

"Из тезисов, касающихся международной повестки, он выделил два. Первый — касаемо Донбасса и диалога с Украиной. Второй — относительно Крыма. Оба были завуалированы. В том числе за молчанием", — рассказал эксперт.

Отметим, что часть оппозиционных российских СМИ, а также ряд экспертов накануне выступления Путина допускали, что он может выступить с предложением к Думе признать так называемые "ЛНР" и "ДНР" или же пообещает им прямую военную поддержку.

"Но ничего подобного по итогу в речи не было. По сути, Путин заявил, что Россия готова к диалогу и не желает эскалации конфликта", — считает Гороховский.

Напомним, Россия накаляет ситуацию на Черном море и Азове. Сгоняет туда и в Крым мощную военную технику, перекрыла до осени проход по Керченскому проливу на период "военных учений" российских войск. "Комментарии" выяснили, что происходит.


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Источник: Комментарии
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