Эксперты пояснили, почему Путин умолчал о Донбассе и Украине во время послания

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Таисия Ерохина
Прогнозы о том, что во время послания к
Федеральному собранию в 2021 году президента Российской Федерации Владимир
Путин открыто обратится к так называемым "ЛДНР", находящимся на оккупированной
территории Украины, не оправдались. Об этом говорится
в материале издания "Комментарии".
Путин. Фото из открытых источников
Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас
Семенюк отмечает, что Путин не подавал никаких сигналов касательно Украины.
Более того – фактически не упоминал о нашей стране, разве что в ракурсе
"госпереворота" 2014 года.
Тогда как политический эксперт Денис
Гороховский заявил, что сегодня во время ежегодного послания Федеральному
собранию Владимир Путин, по сути, не сказал ничего нового.
Отметим, что часть оппозиционных российских
СМИ, а также ряд экспертов накануне выступления Путина допускали, что он может
выступить с предложением к Думе признать так называемые "ЛНР" и "ДНР" или же пообещает
им прямую военную поддержку.
Напомним, Россия
накаляет ситуацию на Черном море и Азове. Сгоняет туда и в Крым мощную
военную технику, перекрыла до осени проход по Керченскому проливу на период
"военных учений" российских войск. "Комментарии" выяснили, что
происходит.
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