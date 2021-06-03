Какими санкциями Лукашенко ответил США

Правительство Беларуси в ответ на введенные Соединенными Штатами Америки санкции против концерна "Белнефтехим" ввел контрсанкции по отношению к американским дипломатам. Об этом сообщает пресс-служба МИД Республики Беларусь.

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

По словам представителя белорусского МИД Анатолий Глаза, контрсанкции предусматривают сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур и ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе.

"Мы также отозвали решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию. Эти меры — точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью", — заявил Глаз.

Дипломат также добавил, что Беларусь не настроена на эскалацию и готова продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения.

Напомним, что НАТО решило ограничить доступ представителей Беларуси в свою штаб-квартиру в Брюсселе из-за противоправного задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича на рейсе самолета Ryanair.

Добавим, Беларусь планирует запустить авиарейсы из Минска в оккупированный Крым. Об этом заявил Александр Лукашенко после возвращения из рабочей поездки в Сочи и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Украинские власти могут ответить полным пакетом санкций, если официальный Минск разрешит государственным самолетам полеты на территорию Крыма, заявила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

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