Лукашенко собрался в Крым: что известно

Беларусь планирует запустить авиарейсы из Минска в оккупированный Крым. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после возвращения из рабочей поездки в Сочи и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

В Сочи Лукашенко жаловался Путину на то, что европейские страны и Украина закрыли воздушное пространство для Беларуси, а авиакомпания "Белавиа" вынуждена отменить десятки рейсов после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. После этих переговоров стало известно, что белорусская авиакомпания разрабатывает новые рейсы в российские города.



На совещании после возвращения из России Лукашенко заявил, что в оккупированном Крыму у Беларуси "есть свой санаторий", куда "всегда ездили" отдыхать. При этом он обсуждал с Путиным вопросы авиасообщения Беларуси с Крымом.

"Это я задал Путину этот вопрос. Украина закрыла для нас небо. У нас есть и свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили... Я Путину сказал: "Я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым", — сказал Лукашенко.

По его словам, после авиаблокады Беларусь и Россия проработают вопрос рейсов из Москвы, чтобы те люди, которые не смогли вылететь из Минска в Европу или по другим направлениям, могли это сделать через РФ. Также Лукашенко и Путин договорились увеличить количество авиарейсов из Минска в Санкт-Петербург, а вопрос авиарейсов в Крым уже прорабатывают с РФ.

"Будет экономика — и Крым, и все эти вопросы мы решим. Что касается Крыма, я сказал, что мы проработаем этот вопрос. Мы не можем тебе запретить лететь в Крым, когда ты всегда там отдыхал. Ну, через Украину — кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете... Я бы хотел задать вопрос Зеленскому: а при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что ему придется просить Путина, чтобы тот "отвез его в Крым". Лукашенко также считает, что из-за авиарейсов "проблем не будет". В Украине пока официально не отреагировали на заявления Лукашенко.

Эксперты оценили для портала "Комментарии", что можно сказать о встрече Лукашенко и Путина в Сочи, что могло остаться за кулисами, и чего ждать Украине от все более явного российско-белорусского сближения.

Напомним, 23 мая после сообщения о бомбе на борту самолет Ryanair вынужденно приземлился в Минске. Тогда был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Этот инцидент вызвал международный скандал. Ряд европейских стран и Украина закрыли воздушное пространство для Беларуси. Кроме того, в Европе прорабатывают введение санкций против белорусских чиновников и авиакомпании "Белавиа".

Протасевичу следует опасаться смертной казни не из-за деятельности в Беларуси, а потому, что он якобы воевал на Донбассе, считает Лукашенко. Он также готов дать возможность "следователем" так называемой "ЛНР" допросить задержанного в Минске журналиста.

Ранее сообщалось, что экипаж российского судна начал бурить дно Азовского моря, чтобы исследовать, есть ли там пресная вода, которую РФ планирует поставлять в оккупированный Крым. Якобы наличие воды подтвердила геологоразведка. О результатах исследования планируют сообщить до 1 июля.

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