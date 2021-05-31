Какие санкции НАТО наложило на Беларусь

НАТО решило ограничить доступ представителей Беларуси в свою штаб-квартиру в Брюсселе из-за противоправного задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича на рейсе самолета Ryanair. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

НАТО - фото из открытых источников

Такое решение было принято накануне заседаний министров иностранных дел и обороны стран евроатлантического альянса, которые пройдут 1 июня в формате телеконференции.

"Мы постоянно оцениваем меры безопасности в НАТО. И мы приняли решение ограничить доступ для белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, учитывая нашу оценку мер безопасности здесь", — сказал Столтенберг.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что альянс решительно осудил принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая, после которой был арестован белорусский журналист Роман Протасевич.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал главные общие черты двух стран — Беларуси и России. По словам политика, Беларусь и Россия подавляют демократические протесты и оппозицию, а также используют кибератаки. Узнавайте детали, перейдя по ссылке.

Добавим, что по информации генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Кремль все еще не отвел войска, как обещал ранее. Столтенберг уверяет, что Россия продолжает свою агрессивную политику в отношении Украины. Об этом свидетельствует наличие военной техники и личного состава в западных регионах РФ в опасной близости к оккупированному Донбассу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО. Социологические опросы Международного республиканского института можно узнать здесь.

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