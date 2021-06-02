Украина может ввести полный пакет санкций против Беларуси: в чем дело

Ситуация в Беларуси продолжает накаляться как внутри страны, так и на международной политической арене. Так, по словам первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой, украинская сторона может ответить полным санкционным пакетом, если официальный Минск позволит государственным самолетам полеты на территорию аннексированного Крыма, передает "Укринформ".



Украина может ввести санкции против Беларуси из-за Крыма. Фото: Aliaksandr Marko

Джапарова подчеркнула, что Украина пристально наблюдает за весьма изменившейся риторикой самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко. Если понадобится, то власти готовы действовать решительно.

При этом чиновница отметила, что заявления Лукашенко являются не чем иным, как провокациями после справедливой реакции Украины на задержания в Минске одного из белорусских оппозиционеров.

По утверждению Джапаровой, даже один рейс любого белорусского самолета в Крым повлечет за собой санкционный ответ от Украины. При этом она уверена, что только Лукашенко несет ответственность за всю нынешнюю "авиаблокаду" от цивилизованного мира и нашей страны в том числе.

При этом нынешнюю, более агрессивную, чем прежде, политику непризнанных белорусских властей Эмине Джапарова считает слишком непредсказуемой. Именно поэтому любые полеты в РБ с территории Украины и было решено ограничить — по соображениям безопасности.

Напоследок представительница отечественного МИД напомнила о том, что аннексия Крыма, произошедшая в 2014 году, была незаконной, и однажды Россия понесет полную ответственность за свои действия. Лукашенко же, по мнению Джапаровой, может оказаться в Гааге вместе с Путиным — если решит, как и его российский коллега, нарушить международное право.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему Лукашенко "обиделся" на Украину и не рекомендует иностранным авиакомпаниям летать над территорией нашей страны.

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