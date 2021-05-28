Лукашенко толкает Беларусь к поглощению РФ: какие риски для Украины

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Наталья Некрасова
Александр Лукашенко своими действиями лишил украинскую власть возможностей вести с ним цивилизованный диалог, а его сближение с Россией может закончиться поглощением Беларуси Российской Федерацией. Об этом во время ток-шоу "Право на власть" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси, подчеркнул Кулеба.
По его словам, после анализа ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair и ареста журналиста Романа Протасевича в Минске у украинских чиновников не было никаких колебаний относительно запрета авиасообщения с Белоруссией.
Опальный нардеп Юрий Шевченко, которого из-за визитов в Беларусь и за переговоры с Лукашенко исключили из фракции "Слуга народа", заявил, что международная изоляция Беларуси приведет к катастрофическим последствиям для Украины. В частности, к восстановлению границ бывшего Советского Союза.
Он намекнул, что в ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске принимали участие представители российских спецслужб. Якобы три пассажира с этого рейса пересели на специальный российский борт.
Напомним, после инцидента с самолетом Ryanair авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменила рейсы в восемь стран мира. Украина, кроме запрета авиасообщения, также запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России.
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