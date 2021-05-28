Лукашенко толкает Беларусь к поглощению РФ: какие риски для Украины

Александр Лукашенко своими действиями лишил украинскую власть возможностей вести с ним цивилизованный диалог, а его сближение с Россией может закончиться поглощением Беларуси Российской Федерацией. Об этом во время ток-шоу "Право на власть" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси, подчеркнул Кулеба.



"Дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Беларуси Российской Федерацией для наращивания агрессии против нашего государства. Этот тот риск, который мы должны всегда учитывать", — сказал глава МИД Украины.

По его словам, после анализа ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair и ареста журналиста Романа Протасевича в Минске у украинских чиновников не было никаких колебаний относительно запрета авиасообщения с Белоруссией.



"Лукашенко своими действиями просто не оставляет возможности выстраивать с ним любые отношения. Это не выбор Украины увеличивать для себя российскую угрозу на белорусском направлении. Это выбор так называемого президента Лукашенко. Он своими действиями движет страну в сторону РФ. Риски для нас растут, но мы не можем пойти на компромисс с человеком, который прибегает к таким действиям", — подчеркнул Кулеба.

Опальный нардеп Юрий Шевченко, которого из-за визитов в Беларусь и за переговоры с Лукашенко исключили из фракции "Слуга народа", заявил, что международная изоляция Беларуси приведет к катастрофическим последствиям для Украины. В частности, к восстановлению границ бывшего Советского Союза.

"После изоляции Беларуси у них не будет ни единого шанса, кроме как стать частью России, и 1084 км границ теперь у нас будет с РФ в результате. Меня критикуют много, что с Лукашенко встречаюсь, из фракции исключили, а я только хотел все это время, полгода уже, доказать всем, что первая серия сериала "Восстановление Советского Союза" началась, когда бчб-флаг занесли в парламент", — отметил Шевченко.

Он намекнул, что в ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске принимали участие представители российских спецслужб. Якобы три пассажира с этого рейса пересели на специальный российский борт.



Напомним, после инцидента с самолетом Ryanair авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменила рейсы в восемь стран мира. Украина, кроме запрета авиасообщения, также запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России.

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