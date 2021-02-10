Как депутатов "Слуги народа" заставляют поддерживать нужные законы — СМИ

Партия "Слуга народа", которая составляет сейчас монобильшисть парламента, в последнее время все хуже и хуже совместно поддерживает определенные законопроекты. Иногда игнорируются даже документы, важные для команды президента. Как народных депутатов от этой политсилы "стимулируют" до голосования, сообщает "Українська правда".

Фото: galinfo.com.ua

В СМИ уже часто обсуждалась неоднородность групп внутри "Слуги народа". За почти два года в парламенте политики наконец обосновались и поняли, какие интересы им выгоднее (или правильнее) отстаивать. Неоднократно можно было наблюдать ситуацию, когда только часть "слуг" отдавала голоса "за" тот или иной законопроект: из последних примеров — голосование за кандидатуру Юрия Витренко на пост вице-премьер-министра энергетики.

Представители медиа утверждают, что подобная конфронтация связана с влиянием различных олигархов на части правящей партии. Президент Владимир Зеленский, конечно, подобным не доволен. Теми или иными действиями команда главы государства демонстрирует народным избранникам, что незаменимых людей не существует.

Как пытаются влиять на голосование "слуг"?

Во-первых, намекают на возможное исключение из фракции. Такая ситуация недавно была с вопросом закона о референдуме. Тогда глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в личных сообщениях написал депутатам, что все, кто не поддержит соответствующий документ, могут попасть в "замес", поэтому их членство во фракции будет под вопросом. Соответственно, партийцы быстро сориентировались и проголосовали необходимый законопроект.

Во-вторых, реальное исключают депутатов. Здесь яркий пример — Александр Дубинский, тайное голосование "слуг" против него и дальнейшие слухи о едва ли не развале всей фракции. Впрочем, монобольшинство до сих пор держится.

"Другие вряд ли будут выходить из фракции в знак какой-то солидарности с Дубинским. Императивный мандат никто не отменял", — прокомментировал ситуацию один из представителей окружения бизнесмена Коломойского.

В-третьих, ищут поддержки в голосах "на стороне". Такую информацию для СМИ, не называя себя, передал один из представителей "Слуги народа". По словам политика, пока их политсила имеет 170-180 постоянных голосов. В "лучшие дни" их немного больше — от 200 до 210.

"Когда не хватает голосов, в Раде договариваемся с "Довірою". Общается или Арахамия, или Корниенко. Если же ситуация сверхважная, и они категорически не хотят добавлять, то с ними может поговорить Ермак. В крайних случаях — Зеленский напрямую говорит с Веревским", — уточняет политик.

Кроме того, недавно стало известно о возможном создании коалиции "Слуги народа" с "Батьківщиною". О такой возможности заявляла народный депутат Юлия Тимошенко. Представители команды Зеленского ни подтвердили, ни опровергли реальность подобной ситуации.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, как вероятную коалицию между "слугой народа" и "Европейской солидарностью" рассматривает экс-глава СНБО Александр Турчинов.

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