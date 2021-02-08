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В "Слуге народа" рассказали, что будет, если из фракции выйдет группа Коломойского

Коломойский решил пожертвовать одной сильной фигурой

сегодня, 15:58
Автор:

Гриниченко Дима

Во фракции "Слуга народа" прокомментировали возможный выход ряда депутатов, которые связаны с олигархом Игорем Коломойским. Об этом в интервью изданию "Цензор" рассказал нардеп и глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураева.

В "Слуге народа" рассказали, что будет, если из фракции выйдет группа Коломойского

Коломойский. Фото: 24 канал

Во время обсуждения ситуации с исключением из фракции нардепа Александра Дубинского, который попал под санкции США, Потураев сказал, что президент неоднократно предупреждал Дубинского.

Нардеп заявил, что олигарх Игорь Коломойский, с которым связывают Дубинского, решил пожертвовать его фигурой, чтобы не терять во фракции депутатов, которые с ним аффилированны.

По его словам, фракция может обойтись и без группы депутатов Коломойского. Он сказал, что если они обходятся без ОПЗЖ, то без вышеупомянутых депутатов тем более.

Потураев заявил, что фракция переживет потерю монобольшинства (меньше 226 голосов). Также политик согласился в том, что группа народных депутатов поддерживает инициативы "Слуги народа" извне, например "Доверие".

Нардеп Александр Дубинский попал в санкционный список минфина США в январе 2021 года за вмешательство в американские выборы. В 2020 году он принимал участие в пресс-конференции вместе с депутатом Андреем Деркачем, которого в Госдепе открыто называют российским агентом. Тогда были опубликованы пленки з записями разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и нового президента США Джо Байдена, который тогда был вице-президентов в администрации Барака Обамы. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какой будет политика Джо Байдена в отношении Украины.

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Источник: https://censor.net/ru/resonance/3246572/sluga_naroda_nikita_poturaev_zayavlenie_rabinovicha_ob_atakah_na_pozitsii_vsu_pohoje_na_nastoyaschuyu
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